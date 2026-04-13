Αυτά τα εστιατόρια πλέον σου απαγορεύουν… να χρησιμοποιείς το κινητό - Τι ισχύει

 13.04.2026 - 18:25
Αυτά τα εστιατόρια πλέον σου απαγορεύουν… να χρησιμοποιείς το κινητό - Τι ισχύει

Εσείς πόσο συχνά τσεκάρετε το κινητό σας όταν είστε έξω; Τώρα πολλά εστιατόρια και μπαρ στις ΗΠΑ θέλουν να… ανακόψουν αυτή την τάση.

Μελέτες και άλλα στοιχεία που δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των smartphones και των social media στη μάθηση, στη διατήρηση πληροφοριών, στην κοινωνικοποίηση και στην αυτοεκτίμηση έχουν συμβάλει στην ώθηση αυτής της αλλαγής, λέει η Κάρα Νίλσεν, ειδική σε τάσεις φαγητού στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, στο Axios.

Δεδομένα του Consumer Affairs για το 2024 δείχνουν ότι οι Αμερικανοί κοιτάζουν τα τηλέφωνά τους κατά μέσο όρο 144 φορές την ημέρα και ξοδεύουν περίπου 4,5 ώρες στις συσκευές τους. Η Γενιά Ζ είναι από εκείνους που αγκαλιάζουν τον αναλογικό κόσμο για να αποσυνδεθούν, με το 63% της γενιάς να δηλώνει σε έρευνα του Δεκεμβρίου 2025 από την Talker Research ότι αποσυνδέεται εσκεμμένα από τις συσκευές. Ακολουθούν οι Millennials (57%), η Generation X (42%) και οι Baby Boomers είναι οι λιγότερο πιθανό να αποσυνδεθούν σκόπιμα (29%).

Τρέχουσα κατάσταση

Τουλάχιστον 11 πολιτείες έχουν πλέον εστιατόρια ή μπαρ με κάποιο περιορισμό στη χρήση τηλεφώνων ή κίνητρο για ψηφιακή αποτοξίνωση.

Η Ουάσινγκτον έχει τα περισσότερα από αυτά τα καταστήματα στις ΗΠΑ (πέντε). Άλλα βρίσκονται σε Αριζόνα, Καλιφόρνια, Ιλλινόις, Μασαχουσέτη, Τενεσί, Βόρεια Καρολίνα, Νέα Υόρκη και Τέξας.

Τα Delilah’s, μια αλυσίδα εστιατορίων με ζωντανή μουσική, έχει πολιτική «χωρίς τηλέφωνα, χωρίς δημοσιεύσεις» στα εστιατόριά της στο Ντάλας, το Λας Βέγκας, το Λος Άντζελες και το Μαϊάμι, για να «προστατεύσει την ιδιωτικότητα των πελατών και να διατηρήσει την οικεία ατμόσφαιρα», σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας.

Ένα κατάστημα Chick-fil-A στο Μέριλαντ είναι το δεύτερο κατάστημα της αλυσίδας fast food που προσφέρει δωρεάν παγωτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογένειες δεν χρησιμοποιούν τα κινητά τους στο τραπέζι.

Ο Μάικ Σαλζάρουλο, συνιδιοκτήτης μπαρ στη Νότια Καρολίνα, δήλωσε στο Axios ότι η πολιτική του να κλειδώνουν τα τηλέφωνα των πελατών για δύο ώρες στοχεύει στο να «δημιουργήσει έναν χώρο που σε αναγκάζει να συνδεθείς πραγματικά».

Η influencer Andrea «Dre» Fox αγάπησε την εμπειρία του να αφήνει το κινητό της στην άκρη.

«Ένα μπαρ χωρίς τηλέφωνα μου έδωσε μια εμπειρία που σπάνια έχω, πλήρη αποσύνδεση», λέει στο Axios. «Χωρίς ειδοποιήσεις να αγνοήσω, χωρίς φωτογραφίες να τραβήξω, μόνο καθαρή προσοχή στον άντρα μου και στο έντονο παιχνίδι Scrabble μας. Παράξενο; Ένιωσα πιο συνδεδεμένη μαζί του από ποτέ».

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

Σοκ σε σχολείο: Είδαν καθηγήτρια να φιλάει 16χρονο - Eκείνη αποκάλυψε ότι έκανε σεξ με τον ανήλικο και έναν φίλο του

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Πέρασαν χειροπέδες στον 21χρονο - Όσα κατήγγειλε ο 18χρονος

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Υπόθεση «Σάντη»: Οι καταγγελίες, η διαφυγή και η επιστροφή στην Κύπρο - «Φύγε τώρα»

Υπόθεση «Σάντη»: Οι καταγγελίες, η διαφυγή και η επιστροφή στην Κύπρο - «Φύγε τώρα»

Νίκος Κληρίδης: «Τρομακτική ενέργεια η έφοδος στο σπίτι μου, ήταν χειρότεροι κι από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ»

Νίκος Κληρίδης: «Τρομακτική ενέργεια η έφοδος στο σπίτι μου, ήταν χειρότεροι κι από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ»

Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

Μυστήριο η ταυτότητα του πτώματος που βρέθηκε στον Ακάμα - «Φως» στα αίτια θα ρίξει η νεκροτομή

Μυστήριο η ταυτότητα του πτώματος που βρέθηκε στον Ακάμα - «Φως» στα αίτια θα ρίξει η νεκροτομή

Σοβαρές καταγγελίες πριν την τραγωδία: Διαμέρισμα μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε ήταν Airbnb - Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες πριν την τραγωδία: Διαμέρισμα μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε ήταν Airbnb - Δείτε φωτογραφίες

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Πέρασαν χειροπέδες στον 21χρονο - Όσα κατήγγειλε ο 18χρονος

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Πέρασαν χειροπέδες στον 21χρονο - Όσα κατήγγειλε ο 18χρονος

LIVE: Αμερικανικό «μπλόκο» στα λιμάνια του Ιράν - «Όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί», απειλεί ο Τραμπ

LIVE: Αμερικανικό «μπλόκο» στα λιμάνια του Ιράν - «Όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί», απειλεί ο Τραμπ

