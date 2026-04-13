Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Πέρασαν χειροπέδες στον 21χρονο - Όσα κατήγγειλε ο 18χρονος

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Η σύλληψη του 21χρονου προέκυψε κατόπιν καταγγελίας 18χρονου, σύμφωνα με την οποία, γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα σήμερα, ενώ ο 18χρονος κινείτο πεζός σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας, οδηγός οχήματος φέρεται να έστρεψε το όχημά του εναντίον του, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει.

Ο 18χρονος μετέβη στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου έτυχε ιατρικής περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο.

Ο 21χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.