Απίστευτο: Καθηγήτρια κατηγορείται για μεγάλη απάτη - Έκανε σχέση με ηλικιωμένο για να της αγοράσει σπίτι στην... Αθήνα
 13.04.2026 - 19:51
Για απάτη ύψους 1,3 εκατ. δολαρίων κατηγορείται καθηγήτρια του Κολούμπια, κατά του τότε, πλούσιου ηλικιωμένου συντρόφου της. Την αγωγή κατά της κατέθεσε ο γιος του 72χρονου χρηματιστή, καταγγέλλοντας πως η 57χρονη εκμεταλλεύτηκε την ηλικία και την ψυχική – σωματική του υγεία.

Η αγωγή κατατέθηκε στο δικαστήριο του Μανχάταν, μετά τον θάνατο του 72χρονου Χάμιλτον τον Ιανουάριο του 2025. Η ελληνικής καταγωγής καθηγήτρια του Κολούμπια, Μαρία Καραγιώργου, φέρεται πως πίεσε τον σύντροφό της να της αγοράσει το σπίτι στην Αθήνα αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων, με την προϋπόθεση πως θα ήταν στο όνομα και των δύο. Από τα έγγραφα, αποδείχθηκε πως ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν μόνο εκείνη, κάτι που δημιούργησε τις υποψίες για την καλοστημένη απάτη.

Ο γιος του 72χρονου υποστηρίζει πως ο πατέρας του ήταν ευάλωτος μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ψυχική και σωματική του υγεία.

Ο γιος του κατηγορεί την καθηγήτρια ότι θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιήσει ότι «ήταν ένας αδύναμος, ευάλωτος και αποπροσανατολισμένος, ηλικιωμένος άνδρας», πριν ξεκινήσει μια στενή σχέση όταν γνωρίστηκαν το 2021 ή το 2022.

«Η Δρ. Καραγιώργου ενσωματώθηκε στη ζωή του Χάμιλτον για να εκμεταλλευτεί την εξασθενημένη κατάστασή του, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να τον χειραγωγήσει, με στόχο να πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία προς όφελός της», ισχυρίζεται η οικογένεια του 72χρονου, αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Ο Χάμιλτον, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, είχε σχεδόν 50 χρόνια καριέρας στη Wall Street και υπηρέτησε ως στέλεχος στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Promontory Interfinancial Network, η οποία αργότερα έγινε γνωστή ως IntraFi.

Όσο είχε σχέση με την Μαρία Καραγιώργου, ο Χάμιλτον την αποκαλούσε «σύντροφο» ή «αρραβωνιαστικιά» του.

Η οικογένεια του 72χρονου καταγγέλλει πως η 52χρονη ζητούσε από τον χρηματιστή να αγοράσει το σπίτι στην Αθήνα. Ο 72χρονος έστειλε αρχικά 100.000 δολάρια στις 4 Απριλίου 2022 και στη συνέχεια 1,2 εκατομμύρια δολάρια στις 18 Μαΐου 2022 για την αγορά του σπιτιού των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την αγωγή, αν και υπήρχε συμφωνία το σπίτι να αγοραστεί στο όνομα και των δύο, η Καραγιώργου καταγράφηκε ως η μοναδική ιδιοκτήτρια πριν στη συνέχεια να διακόψει επαφές με τον Χάμιλτον.

Η οικογένειά του Χάμιλτον κατηγορεί την καθηγήτρια του Κολούμπια ότι «εκμεταλλεύτηκε σκόπιμα τα τρωτά σημεία του Χάμιλτον και χρησιμοποίησε τη θέση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησής της για να τον επηρεάσει».

Σύμφωνα με την New York Post, η Καραγιώργου είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Ιατρικής Γενετικής στο Τμήμα Ψυχιατρικής του ιδρύματος Morningside Heights ενώ εμφανίζεται να κατέχει ένα σπίτι αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων στην αριστοκρατική περιοχή Riverdale του Μπρονξ.

ΠΗΓΗ: Newsit.gr

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

