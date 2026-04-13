Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Λίγο από όλα στο καιρικό μενού: Διαταραχή επηρεάζει το νησί από αυτή την ημέρα - Τα φαινόμενα που φέρνει μαζί της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λίγο από όλα στο καιρικό μενού: Διαταραχή επηρεάζει το νησί από αυτή την ημέρα - Τα φαινόμενα που φέρνει μαζί της

 13.04.2026 - 20:15
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή μέχρι και την Τετάρτη, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Πέμπτη, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα από αύριο θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες αλλά και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα θερμός για την εποχή, ενώ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Παρασκευή, διαταραχή στα δυτικά του νησιού θα επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να παραμείνει όμως κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο: Καθηγήτρια κατηγορείται για μεγάλη απάτη - Έκανε σχέση με ηλικιωμένο για να της αγοράσει σπίτι στην... Αθήνα

 13.04.2026 - 19:51
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση «Σάντη»: Οι καταγγελίες, η διαφυγή και η επιστροφή στην Κύπρο - «Φύγε τώρα»

 13.04.2026 - 20:40
Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  13.04.2026 - 16:02
Υπόθεση «Σάντη»: Οι καταγγελίες, η διαφυγή και η επιστροφή στην Κύπρο - «Φύγε τώρα»

  •  13.04.2026 - 20:40
Νίκος Κληρίδης: «Τρομακτική ενέργεια η έφοδος στο σπίτι μου, ήταν χειρότεροι κι από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ»

  •  13.04.2026 - 15:12
Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

  •  13.04.2026 - 16:51
Μυστήριο η ταυτότητα του πτώματος που βρέθηκε στον Ακάμα - «Φως» στα αίτια θα ρίξει η νεκροτομή

  •  13.04.2026 - 19:00
Σοβαρές καταγγελίες πριν την τραγωδία: Διαμέρισμα μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε ήταν Airbnb - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.04.2026 - 19:25
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Πέρασαν χειροπέδες στον 21χρονο - Όσα κατήγγειλε ο 18χρονος

  •  13.04.2026 - 18:36
LIVE: Αμερικανικό «μπλόκο» στα λιμάνια του Ιράν - «Όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί», απειλεί ο Τραμπ

  •  13.04.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα