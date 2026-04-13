Λίγο από όλα στο καιρικό μενού: Διαταραχή επηρεάζει το νησί από αυτή την ημέρα - Τα φαινόμενα που φέρνει μαζί της

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες αλλά και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα θερμός για την εποχή, ενώ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Παρασκευή, διαταραχή στα δυτικά του νησιού θα επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να παραμείνει όμως κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.