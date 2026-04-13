Υπόθεση «Σάντη»: Οι καταγγελίες, η διαφυγή και η επιστροφή στην Κύπρο - «Φύγε τώρα»

 13.04.2026 - 20:40
Μήνυμα προς τη Σάντη απευθύνει ο δημοσιογράφος Στέλιος Ορφανίδης ο οποίος, όπως αναφέρει, ήταν το πρώτο πρόσωπο με το οποίο η ίδια ήρθε σε επαφή για να καταγγείλει τους βιασμούς που υπέστη, καθώς και την ύπαρξη κυκλώματος διαφθοράς στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, σε άρθρο–μαρτυρία που δημοσίευσε στο Documento, ο δημοσιογράφος καταλήγει με μια προσωπική έκκληση προς τη γυναίκα:

«Για τούτο, Σάντη μου, σκέψου τον εαυτό σου. Σκέψου τα παιδιά σου. Το μέλλον τους, τα όνειρά τους, την υγεία τους. Δεν αξίζουν να ζουν στο περιβάλλον όπου εσύ έζησες φυλακισμένη. Δεν πρόκειται να σας προστατεύσουν ποτέ εκείνοι που σε πρόδωσαν και σε εκμεταλλεύτηκαν. Γι’ αυτό, Σάντη, σήκω και φύγε. Τώρα».

Μέσα από το ίδιο άρθρο, ο Στέλιος Ορφανίδης περιγράφει όσα του εκμυστηρεύτηκε η Σάντη, κάνοντας λόγο για κακομεταχείριση που όπως υποστηρίζει υπέστη από θεσμούς του κυπριακού κράτους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα επιχείρησε τουλάχιστον δύο φορές να καταγγείλει τον άνδρα που, όπως ανέφερε, τη βίασε σε ηλικία 13 ετών και στη συνέχεια τη διακινούσε τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Όπως υποστηρίζει, ο δράστης τη μετέτρεψε σε «περιουσιακό στοιχείο» και την ενέπλεξε σε ένα σύστημα αθέμιτου πλουτισμού που εξυπηρετούσε συγκεκριμένα συμφέροντα.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι η πρώτη επαφή τους έγινε το 2020, έπειτα από μεσολάβηση του δικηγόρου της, με στόχο να καταγραφεί η ιστορία της. Κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, όπως σημειώνει, η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής δημοσιογραφικής επικοινωνίας και εξελίχθηκε σε σχέση εμπιστοσύνης.

Λίγο πριν τα μέσα Μαρτίου του 2021, σύμφωνα με την αφήγησή του, καταρτίστηκε σχέδιο διαφυγής της γυναίκας. Όπως αναφέρει, ενώ εκείνη βρισκόταν σε ασφαλές καταφύγιο, ο ίδιος επικοινώνησε τηλεφωνικά και μέσω μηνυμάτων με το πρόσωπο που η Σάντη κατονόμαζε ως θύτη της.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Σάντη επικοινώνησε εκ νέου μαζί του, ενημερώνοντάς τον ότι είχε επιστρέψει στην Κύπρο. Παράλληλα, του αποκάλυψε πως έναν χρόνο νωρίτερα είχε φέρει στον κόσμο ένα παιδί, το οποίο συνέλαβε λίγο πριν αποχωρήσει από τη χώρα, με τον άνδρα που είχε καταγγείλει.

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος, η δημόσια παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης των αποκαλύψεων του Μακάριου Δρουσιώτη, που ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου.

Δείτε το ρεπορτάζ της Κλειούς Βούρκου:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτή είναι η γνωστή καλλονή influencer που συνελήφθη - Δείτε φωτογραφίες
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Αντώνης Γεωργαλλίδης - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία του
Κέρδισαν σπίτι 4,2 εκατομμυρίων και κατέληξε εφιάλτης: Το «δώρο» που άναψε φωτιά
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Χτύπησε με το όχημά του τον πρώην σύντροφο της φίλης του - Είχαν τσακωθεί σε κέντρο διασκέδασης
Οδηγοί προσοχή: Βγαίνει στους δρόμους η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει
Σοβαρές καταγγελίες πριν την τραγωδία: Διαμέρισμα μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε ήταν Airbnb - Δείτε φωτογραφίες
Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

 

 

 

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

Δεύτερη απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Σοβαρά 19χρονος μετά από μαχαιρώματα σε νυχτερινό κέντρο - Καταζητείται 24χρονος

Δεύτερη απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Σοβαρά 19χρονος μετά από μαχαιρώματα σε νυχτερινό κέντρο - Καταζητείται 24χρονος

Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

Νίκος Κληρίδης: «Τρομακτική ενέργεια η έφοδος στο σπίτι μου, ήταν χειρότεροι κι από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ»

Νίκος Κληρίδης: «Τρομακτική ενέργεια η έφοδος στο σπίτι μου, ήταν χειρότεροι κι από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ»

Μυστήριο η ταυτότητα του πτώματος που βρέθηκε στον Ακάμα - «Φως» στα αίτια θα ρίξει η νεκροτομή

Μυστήριο η ταυτότητα του πτώματος που βρέθηκε στον Ακάμα - «Φως» στα αίτια θα ρίξει η νεκροτομή

Σοβαρές καταγγελίες πριν την τραγωδία: Διαμέρισμα μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε ήταν Airbnb - Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες πριν την τραγωδία: Διαμέρισμα μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε ήταν Airbnb - Δείτε φωτογραφίες

LIVE: Αμερικανικό «μπλόκο» στα λιμάνια του Ιράν - «Όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί», απειλεί ο Τραμπ

LIVE: Αμερικανικό «μπλόκο» στα λιμάνια του Ιράν - «Όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί», απειλεί ο Τραμπ

