Υπόθεση «Σάντη»: Οι καταγγελίες, η διαφυγή και η επιστροφή στην Κύπρο - «Φύγε τώρα»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, σε άρθρο–μαρτυρία που δημοσίευσε στο Documento, ο δημοσιογράφος καταλήγει με μια προσωπική έκκληση προς τη γυναίκα:

«Για τούτο, Σάντη μου, σκέψου τον εαυτό σου. Σκέψου τα παιδιά σου. Το μέλλον τους, τα όνειρά τους, την υγεία τους. Δεν αξίζουν να ζουν στο περιβάλλον όπου εσύ έζησες φυλακισμένη. Δεν πρόκειται να σας προστατεύσουν ποτέ εκείνοι που σε πρόδωσαν και σε εκμεταλλεύτηκαν. Γι’ αυτό, Σάντη, σήκω και φύγε. Τώρα».

Μέσα από το ίδιο άρθρο, ο Στέλιος Ορφανίδης περιγράφει όσα του εκμυστηρεύτηκε η Σάντη, κάνοντας λόγο για κακομεταχείριση που όπως υποστηρίζει υπέστη από θεσμούς του κυπριακού κράτους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα επιχείρησε τουλάχιστον δύο φορές να καταγγείλει τον άνδρα που, όπως ανέφερε, τη βίασε σε ηλικία 13 ετών και στη συνέχεια τη διακινούσε τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Όπως υποστηρίζει, ο δράστης τη μετέτρεψε σε «περιουσιακό στοιχείο» και την ενέπλεξε σε ένα σύστημα αθέμιτου πλουτισμού που εξυπηρετούσε συγκεκριμένα συμφέροντα.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι η πρώτη επαφή τους έγινε το 2020, έπειτα από μεσολάβηση του δικηγόρου της, με στόχο να καταγραφεί η ιστορία της. Κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, όπως σημειώνει, η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής δημοσιογραφικής επικοινωνίας και εξελίχθηκε σε σχέση εμπιστοσύνης.

Λίγο πριν τα μέσα Μαρτίου του 2021, σύμφωνα με την αφήγησή του, καταρτίστηκε σχέδιο διαφυγής της γυναίκας. Όπως αναφέρει, ενώ εκείνη βρισκόταν σε ασφαλές καταφύγιο, ο ίδιος επικοινώνησε τηλεφωνικά και μέσω μηνυμάτων με το πρόσωπο που η Σάντη κατονόμαζε ως θύτη της.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Σάντη επικοινώνησε εκ νέου μαζί του, ενημερώνοντάς τον ότι είχε επιστρέψει στην Κύπρο. Παράλληλα, του αποκάλυψε πως έναν χρόνο νωρίτερα είχε φέρει στον κόσμο ένα παιδί, το οποίο συνέλαβε λίγο πριν αποχωρήσει από τη χώρα, με τον άνδρα που είχε καταγγείλει.

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος, η δημόσια παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης των αποκαλύψεων του Μακάριου Δρουσιώτη, που ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου.

