Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Oι νέοι συνοριακοί έλεγχοι φέρνουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία επιβατών

Χιλιάδες ταξιδιώτες -μεταξύ αυτών οικογένειες με μικρά παιδιά- παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια, λόγω πολύωρων καθυστερήσεων.

Το νέο σύστημα επιβάλλει τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες, για ταξιδιώτες από χώρες εκτός ζώνης Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, η εφαρμογή του φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση της επιβατικής κίνησης.

Ατέλειωτες ουρές και καθυστερήσεις καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως στη Γενεύη, τη Λισαβόνα και τη Μάλτα, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και σε κόμβους όπως τις Βρυξέλλες και την Ολλανδία, με επιβάτες να αναφέρουν αναμονές που ξεπερνούν τις δύο ώρες.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Λινάτε στο Μιλάνο, όπου -εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών- επιβάτες κατέρρεαν από την εξάντληση έπειτα από πολύωρη αναμονή. Περίπου 100 επιβάτες της easyJet δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν σε πτήση προς Μάντσεστερ, καθώς το πλήρωμα αναγκάστηκε να απογειωθεί λόγω περιορισμών ωραρίου, αφήνοντάς τους πίσω.

Ουρές για ώρες στα αεροδρόμια, επιβάτες χάνουν πτήσεις

Η αεροπορική εταιρεία απέδωσε την ευθύνη στις δυσλειτουργίες του νέου συστήματος, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι «εκτός ελέγχου» της. Παράλληλα, επιβάτες κατήγγειλαν έλλειψη ενημέρωσης, σύγχυση και ελλιπή υποστήριξη, με αρκετούς να αναγκάζονται να πληρώσουν από την τσέπη τους για διαμονή και νέα εισιτήρια.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες ταξιδιωτών που κάνουν λόγο για χάος, με οικογένειες να περιμένουν για ώρες σε ουρές χωρίς επαρκή καθοδήγηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβάτες έχασαν τις πτήσεις τους ενώ βρίσκονταν ακόμη στον έλεγχο διαβατηρίων, παρά το γεγονός ότι είχαν φτάσει εγκαίρως στο αεροδρόμιο.

Την ίδια ώρα, ειδικοί της αεροπορίας εκτιμούν ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν για αρκετές εβδομάδες, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο και σύνθετο σύστημα που εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες.

Η κατάσταση έχει πυροδοτήσει πολιτικές αντιδράσεις, με τον επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιβαρύνει σκόπιμα τους Βρετανούς ταξιδιώτες μετά το Brexit, κάνοντας λόγο για «σημαντική αναστάτωση» στα αεροδρόμια.

Καθώς το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το επόμενο διάστημα, οι αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να προσέρχονται νωρίτερα στα αεροδρόμια και να είναι προετοιμασμένοι για αυξημένους χρόνους αναμονής, μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr