Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Φιντάν - «Αποπροσανατολιστικές δηλώσεις»

Η αντίδραση της Λευκωσίας έρχεται μετά τις αναφορές Φιντάν, σύμφωνα με τις οποίες η συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ «δημιουργεί προβλήματα και πόλεμο».

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ τονίζει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως αξιόπιστο και χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν διακατέχεται από αναθεωρητικές τάσεις ούτε επιδιώκει περιφερειακή ηγεμονία», αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Άγκυρα.

«Αυτές οι προσεγγίσεις αφορούν άλλους, που για δικούς τους λόγους επιχειρούν να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την περιοχή», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει, επίσης, ότι «παραγνωρίζεται το γεγονός πως η ίδια η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, διατηρώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη».

Καταληκτικά, η Λευκωσία απορρίπτει τις δηλώσεις Φιντάν, κάνοντας λόγο για «αποπροσανατολιστικούς ισχυρισμούς που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».