Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Φιντάν - «Αποπροσανατολιστικές δηλώσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Φιντάν - «Αποπροσανατολιστικές δηλώσεις»

 13.04.2026 - 21:16
Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα «Χ», ακολουθώντας τη σχετική τοποθέτηση της Αθήνας.

Η αντίδραση της Λευκωσίας έρχεται μετά τις αναφορές Φιντάν, σύμφωνα με τις οποίες η συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ «δημιουργεί προβλήματα και πόλεμο».

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ τονίζει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως αξιόπιστο και χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν διακατέχεται από αναθεωρητικές τάσεις ούτε επιδιώκει περιφερειακή ηγεμονία», αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Άγκυρα.

«Αυτές οι προσεγγίσεις αφορούν άλλους, που για δικούς τους λόγους επιχειρούν να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την περιοχή», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει, επίσης, ότι «παραγνωρίζεται το γεγονός πως η ίδια η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, διατηρώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη».

Καταληκτικά, η Λευκωσία απορρίπτει τις δηλώσεις Φιντάν, κάνοντας λόγο για «αποπροσανατολιστικούς ισχυρισμούς που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Oι νέοι συνοριακοί έλεγχοι φέρνουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία επιβατών

 13.04.2026 - 21:05
Επόμενο άρθρο

Δεύτερη απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Σοβαρά 19χρονος μετά από μαχαιρώματα σε νυχτερινό κέντρο - Καταζητείται 24χρονος

 13.04.2026 - 21:33
Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  13.04.2026 - 16:02
  •  13.04.2026 - 20:40
  •  13.04.2026 - 21:33
  •  13.04.2026 - 16:51
  •  13.04.2026 - 15:12
  •  13.04.2026 - 19:00
  •  13.04.2026 - 19:25
  •  13.04.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα