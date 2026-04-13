Δεύτερη απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Σοβαρά 19χρονος μετά από μαχαιρώματα σε νυχτερινό κέντρο - Καταζητείται 24χρονος

 13.04.2026 - 21:33
Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, επίθεσης που προκαλεί βαριά σωματική βλάβη και μαχαιροφορία με φερόμενο δράστη Σύρο ηλικίας 24 ετών. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 12/4 περί ώρα 22:00 σε νυκτερινό κέντρο διασκέδασης στην Λάρνακα.

Συγκεκριμένα δράστης και θύμα, ο οποίος είναι 19χρονος Ελληνοκύπριος, διασκέδαζαν εντός του ίδιου νυχτερινού υποστατικού σε παραλιακή περιοχή της λάρνακας. Οι δύο δεν σχετίζονται μεταξύ τους και σε κάποια στιγμή προφανώς λόγω της πολυκοσμίας, κτύπησε ο ένας στο σώμα του άλλου με αποτέλεσμα να διαπληκτιστούν και το θύμα να δεχθεί επίθεση με κτύπημα στο πρόσωπο.

Ακολούθως το θύμα καθώς επέστρεφε στο τραπέζι του ένοιωσε στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματος του κάψιμο και αντιλήφθηκε ότι αιμορραγούσε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τα φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει τυφλό τραύμα μήκους 3 εκ. στη δεξιά νεφρική χώρα και ρήξη νεφρού, που προκλήθηκε από νήσσον και τέμνων όργανο. Αυτός παραμένει για ενδονοσοκομιακή νοσηλεία ενώ η κατάσταση του, αν και κρίνεται σοβαρή, είναι εκτός κινδύνου.

Η σκηνή εξετάστηκε από μέλη του ΤΑΕ λάρνακας όπου παραλήφθηκαν τεκμήρια ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη και εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

Αυτή είναι η γνωστή καλλονή influencer που συνελήφθη - Δείτε φωτογραφίες
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Αντώνης Γεωργαλλίδης - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία του
Κέρδισαν σπίτι 4,2 εκατομμυρίων και κατέληξε εφιάλτης: Το «δώρο» που άναψε φωτιά
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Χτύπησε με το όχημά του τον πρώην σύντροφο της φίλης του - Είχαν τσακωθεί σε κέντρο διασκέδασης
Οδηγοί προσοχή: Βγαίνει στους δρόμους η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει
Σοβαρές καταγγελίες πριν την τραγωδία: Διαμέρισμα μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε ήταν Airbnb - Δείτε φωτογραφίες
Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

 

 

 

Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Φιντάν - «Αποπροσανατολιστικές δηλώσεις»

 13.04.2026 - 21:16
Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Υπόθεση «Σάντη»: Οι καταγγελίες, η διαφυγή και η επιστροφή στην Κύπρο - «Φύγε τώρα»

Δεύτερη απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Σοβαρά 19χρονος μετά από μαχαιρώματα σε νυχτερινό κέντρο - Καταζητείται 24χρονος

Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

Νίκος Κληρίδης: «Τρομακτική ενέργεια η έφοδος στο σπίτι μου, ήταν χειρότεροι κι από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ»

Μυστήριο η ταυτότητα του πτώματος που βρέθηκε στον Ακάμα - «Φως» στα αίτια θα ρίξει η νεκροτομή

Σοβαρές καταγγελίες πριν την τραγωδία: Διαμέρισμα μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε ήταν Airbnb - Δείτε φωτογραφίες

LIVE: Αμερικανικό «μπλόκο» στα λιμάνια του Ιράν - «Όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί», απειλεί ο Τραμπ

