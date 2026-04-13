Δεύτερη απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Σοβαρά 19χρονος μετά από μαχαιρώματα σε νυχτερινό κέντρο - Καταζητείται 24χρονος

Συγκεκριμένα δράστης και θύμα, ο οποίος είναι 19χρονος Ελληνοκύπριος, διασκέδαζαν εντός του ίδιου νυχτερινού υποστατικού σε παραλιακή περιοχή της λάρνακας. Οι δύο δεν σχετίζονται μεταξύ τους και σε κάποια στιγμή προφανώς λόγω της πολυκοσμίας, κτύπησε ο ένας στο σώμα του άλλου με αποτέλεσμα να διαπληκτιστούν και το θύμα να δεχθεί επίθεση με κτύπημα στο πρόσωπο.

Ακολούθως το θύμα καθώς επέστρεφε στο τραπέζι του ένοιωσε στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματος του κάψιμο και αντιλήφθηκε ότι αιμορραγούσε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τα φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει τυφλό τραύμα μήκους 3 εκ. στη δεξιά νεφρική χώρα και ρήξη νεφρού, που προκλήθηκε από νήσσον και τέμνων όργανο. Αυτός παραμένει για ενδονοσοκομιακή νοσηλεία ενώ η κατάσταση του, αν και κρίνεται σοβαρή, είναι εκτός κινδύνου.

Η σκηνή εξετάστηκε από μέλη του ΤΑΕ λάρνακας όπου παραλήφθηκαν τεκμήρια ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη και εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.