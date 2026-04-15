Ετοιμάζει μαζική διαμαρτυρία η Ανδριάνα Νικολάου - «Έχουμε φτάσει στο αμήν - Η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή»

«Δεν μπορούμε να μείνουμε με χέρια σταυρωμένα. Έχουμε φτάσει στο άμην», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αποφάσισε να μιλήσει ξανά δημοσίως, παρότι δεν το επιθυμούσε, τονίζοντας ότι «η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή».

Αναφερόμενη σε πρόσφατες ενέργειες των αρχών, έκανε λόγο για έρευνα στα γραφεία και στην οικία του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, την οποία χαρακτήρισε «κατάφορη παραβίαση» και «ενέργεια εκφοβισμού». Όπως υποστήριξε, η κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών περιλάμβανε και προσωπικά δεδομένα και επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

«Δεν ήταν μια απλή έρευνα. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και εμπιστευτικότητας μεταξύ πολίτη και δικηγόρου, που είναι ιερή και αδιαπραγμάτευτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες ενέργειες «πλήττουν όχι μόνο τον πολίτη αλλά και τους θεσμούς».

Σε ερώτηση για προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με πιθανή εμπλοκή οργανωμένων κυκλωμάτων, απάντησε ότι «υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα και ένα βαθύ κράτος», υποστηρίζοντας πως «κάποιοι άλλοι κυβερνούν».

Καταληκτικά, τόνισε ότι οι οικογένειες που εμπλέκονται στην υπόθεση προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, σημειώνοντας πως «θα πρέπει να γίνει κάτι οργανωμένο», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν στρέφονται εναντίον προσώπων αλλά «ενάντια στο σύστημα» με αίτημα τη δικαίωση.

