Ετοιμάζει μαζική διαμαρτυρία η Ανδριάνα Νικολάου - «Έχουμε φτάσει στο αμήν - Η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή»

 15.04.2026 - 12:09
Έντονη έκκληση για μαζική αντίδραση και κινητοποίηση γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας του γιου της, αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν τη δικαστική διαδικασία, απηύθυνε η μητέρα του Θανάση Νικολάου, Ανδριάνα Νικολάου, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε με χέρια σταυρωμένα. Έχουμε φτάσει στο άμην», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αποφάσισε να μιλήσει ξανά δημοσίως, παρότι δεν το επιθυμούσε, τονίζοντας ότι «η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή».

Αναφερόμενη σε πρόσφατες ενέργειες των αρχών, έκανε λόγο για έρευνα στα γραφεία και στην οικία του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, την οποία χαρακτήρισε «κατάφορη παραβίαση» και «ενέργεια εκφοβισμού». Όπως υποστήριξε, η κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών περιλάμβανε και προσωπικά δεδομένα και επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

«Δεν ήταν μια απλή έρευνα. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και εμπιστευτικότητας μεταξύ πολίτη και δικηγόρου, που είναι ιερή και αδιαπραγμάτευτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες ενέργειες «πλήττουν όχι μόνο τον πολίτη αλλά και τους θεσμούς».

Σε ερώτηση για προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με πιθανή εμπλοκή οργανωμένων κυκλωμάτων, απάντησε ότι «υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα και ένα βαθύ κράτος», υποστηρίζοντας πως «κάποιοι άλλοι κυβερνούν».

Καταληκτικά, τόνισε ότι οι οικογένειες που εμπλέκονται στην υπόθεση προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, σημειώνοντας πως «θα πρέπει να γίνει κάτι οργανωμένο», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν στρέφονται εναντίον προσώπων αλλά «ενάντια στο σύστημα» με αίτημα τη δικαίωση.

Δείτε όσα ανέφερε:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στην Πύλα: Η Ρόζα βρέθηκε νεκρή στον αυτοκινητόδρομο αλλά το κολάρο της «έκανε φτερά»
Η Δώρα Παντέλη με φλοράλ μπικίνι αναπολεί τις διακοπές στην Πάρο - Δείτε φωτογραφίες
Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει - Έρχονται ευκαιρίες και επιτυχίες
Στη γειτονιά των αγγέλων η Κούλλα Ματέα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Οργή για νεαρό ζευγάρι Γάλλων που έκαναν σεξ σε παραλία: «Ήταν σαν ζώα»
Νέα μελέτη: Η ποιότητα του ανθρώπινου σπέρματος κορυφώνεται το καλοκαίρι

 

 

 

Τεταμένη η κατάσταση στην Πύλα: Ενισχυμένη η παρουσία του ΟΗΕ - Διαχειρίζεται το θέμα το ΥΠΕΞ

Χειρουργός κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά από αφαίρεση λάθος οργάνου σε επέμβαση

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

  •  15.04.2026 - 10:57
Επεισόδια στο Πέργαμος: Ο κατοχικός στρατός κατέβασε 15 άρματα μάχης - Τοποθετήθηκε τουρκική σημαία

  •  15.04.2026 - 12:43
Νίκος Κληρίδης: Καταγγέλλει προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης – Τι ισχυρίστηκε η Σάντυ για το κινητό της

  •  15.04.2026 - 12:52
Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προτρέπει τους ΕΟΑ να δημοσιεύσουν άμεσα όλες τις επικίνδυνες οικοδομές – Θα αναβαθμιστούν και τα νομοθετικά εργαλεία

  •  15.04.2026 - 12:12
  •  15.04.2026 - 12:09
«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

  •  15.04.2026 - 09:30
Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

  •  15.04.2026 - 10:20
Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

  •  15.04.2026 - 10:31

