Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Χειρουργός κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά από αφαίρεση λάθος οργάνου σε επέμβαση

 15.04.2026 - 12:11
Ένας χειρουργός στη Φλόριντα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο ενός 70χρονου ασθενούς, μετά από σοβαρό ιατρικό λάθος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, όπου αφαιρέθηκε λάθος όργανο.

Ο 44χρονος χειρουργός Τόμας Σακνόβσκι παραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δευτέρου βαθμού, για περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024.

Συνελήφθη στη Φλόριντα και μεταφέρθηκε στη φυλακή, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή.

Σύμφωνα με το NBC News, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης λαπαροσκοπικής επέμβασης για την αφαίρεση της σπλήνας, ο γιατρός αφαίρεσε κατά λάθος το ήπαρ του ασθενούς, Γουίλιαμ Μπράιαν. Το λάθος είχε ως αποτέλεσμα ακατάσχετη αιμορραγία και τον θάνατο του 70χρονου στο χειρουργικό τραπέζι.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αυτοψία, η οποία έδειξε ότι η σπλήνα του ασθενούς ήταν άθικτη και στη φυσιολογική της θέση, ενώ έλειπε το ήπαρ. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν ενδείξεις ρήξης ανευρύσματος, όπως είχε αρχικά αναφέρει ο γιατρός.

Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ότι ο χειρουργός συνέχισε την επέμβαση ακόμη και όταν ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ φέρεται να είχε πιέσει τον 70χρονο να συναινέσει στη χειρουργική επέμβαση, παρότι εκείνος αρχικά ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η χήρα του θύματος δήλωσε ότι δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει τι συνέβη. «Όταν το λέω στους ανθρώπους, ακούγεται τόσο φρικτό που μοιάζει απίστευτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αναστολή και τελικά στην αφαίρεση της ιατρικής άδειας του γιατρού στην Αλαμπάμα, ενώ αντίστοιχα μέτρα ελήφθησαν και στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη.

Η υπόθεση περιλαμβάνει και άλλες καταγγελίες για ιατρικά λάθη. Σε μία περίπτωση, ο γιατρός φέρεται να αφαίρεσε μέρος του παγκρέατος αντί για επινεφρίδιο, ενώ σε άλλη επέμβαση προκάλεσε διάτρηση εντέρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ασθενούς.

Το 2024 είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 400.000 δολαρίων για υπόθεση ιατρικής αμέλειας, ενώ εκκρεμεί και αστική αγωγή από την οικογένεια του 70χρονου.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα