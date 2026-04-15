Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προτρέπει τους ΕΟΑ να δημοσιεύσουν άμεσα όλες τις επικίνδυνες οικοδομές – Θα αναβαθμιστούν και τα νομοθετικά εργαλεία

 15.04.2026 - 12:12
Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προτρέπει τους ΕΟΑ να δημοσιεύσουν άμεσα όλες τις επικίνδυνες οικοδομές – Θα αναβαθμιστούν και τα νομοθετικά εργαλεία

Σε δηλώσεις για τις επικίνδυνες οικοδομές μετά από συνάντηση με το ΕΤΕΚ προέβη σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου με αφορμή το περιστατικό του Μ. Σαββάτου στη Γερμασόγεια.

«Θεωρώ χρήσιμο όπως έχω προτρέψει τους ΟΕΑ να δημοσιοποιήσουν άμεσα τις πληροφορίες για τις επικίνδυνες οικοδομές για να μπορεί ο καθένα σαν γνωρίζει».

«Ήδη το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει πρόταση για να δημιουργηθεί μητρώο επικίνδυνο οικοδομών».

«Πρέπει να εξηγήσουμε από που προέκυψαν οι 1300 επικίνδυνες οικοδομές. Ήρθαν τα στοιχεία από τους Δήμους και μεταφέρθηκαν στους ΕΟΑ. Πρέπει αυτά τα στοιχεία να επικαιροποιηθούν και είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε οικονομικά και να γίνει μια επανεξέταση, να ειδοποιηθούν άμεσα οι ιδιοκτήτες και να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειας. Κάποιοι ΕΟΑ μπορεί να το έχουν κάνει ήδη.

«Σύμφωνα με το άρθρο 15Β δίνεται η δυνατότητα στους ΕΟΑ να προχωρήσουν και σε εκκένωση των πολυκατοικιών με τη συνεισφορά της Αστυνομίας».

Με τη νέα σύνθεση της Βουλής θα αναβαθμιστούν και τα νομοθετικά εργαλεία.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

