Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπό φορτιστές μέχρι μπαταρίες: Τα άχρηστα πράγματα που πιάνουν χώρο και ΠΡΕΠΕΙ να ξεφορτωθείς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από φορτιστές μέχρι μπαταρίες: Τα άχρηστα πράγματα που πιάνουν χώρο και ΠΡΕΠΕΙ να ξεφορτωθείς

 15.04.2026 - 12:41
Όλοι το έχουμε κάνει. Αυτό το συρτάρι στην κουζίνα που ανοίγει με δυσκολία γιατί έχει μέσα από κλειδιά που δεν ξέρουμε τι ανοίγουν και εγχειρίδια χρήσης που δεν άνοιξες ποτέ μέχρι εκείνο τον φορτιστή του Nokia 3330 που δεν το πάει η καρδιά σου να πετάξεις. Το decluttering δεν είναι απλώς μια τάση του Instagram, είναι μια κίνηση «ψυχοθεραπείας» για τον χώρο σου.

Το να κρατάς αντικείμενα που δεν έχουν πια χρηστική ή συναισθηματική αξία, δημιουργεί έναν οπτικό θόρυβο που σου κλέβει ενέργεια. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να πάρεις μια μεγάλη σακούλα και να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τα παρακάτω:

Το νεκροταφείο καλωδίων

Όλοι έχουμε ένα κουτί με μπερδεμένα καλώδια. Φορτιστές από το πρώτο σου κινητό με το πορτάκι, adapters που δεν ταιριάζουν σε τίποτα και scart καλώδια που ανήκουν στην εποχή των δεινοσαύρων. Αν δεν ξέρεις τι φορτίζει, μάλλον δεν το χρειάζεσαι, οπόταν ανακύκλωσέ το.

Ληγμένα φάρμακα και καλλυντικά

Κοίταξε το κουτί των πρώτων βοηθειών και το ράφι του μπάνιου. Τα φάρμακα που έληξαν δεν είναι απλώς άχρηστα, μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Το ίδιο ισχύει για εκείνη την αντηλιακή που έχεις από το καλοκαίρι του '22 ή τη μάσκαρα που έχει ξεραθεί. Η επιδερμίδα σου θα σε ευχαριστεί. Α και ενημερωτικά, και αυτά ανακυκλώνονται.

Η.. αρχαία ιστορία των ντουλαπιών

Αυτή η κονσέρβα ανανά στο πίσω μέρος του ντουλαπιού και τα μπαχαρικά που έχουν χάσει κάθε άρωμα από την πολυκαιρία. Κάνε έναν έλεγχο στις ημερομηνίες λήξης. Αν κάτι έχει λήξει προτού αλλάξει η δεκαετία, ήρθε η ώρα να φύγει.

Περιοδικά και κατάλογοι delivery

Κρατάς ακόμα εκείνο το περιοδικό μόδας του 2015 επειδή είχε ωραίο εξώφυλλο; Ή τους καταλόγους από την πιτσαρία που έκλεισε πέρυσι; Ανακύκλωση χαρτιού, τώρα!

Κουτιά από συσκευές που δεν υπάρχουν πια

Κρατάς το κουτί από το laptop, το σεσουάρ και το smartphone “μήπως χρειαστούν”. Spoiler alert: Αν πέρασε ο πρώτος χρόνος της εγγύησης, το μόνο που κάνουν είναι να πιάνουν σκόνη. Γιατί να ξαναβάλεις στο κουτί μια συσκευή που χρησιμοποιείς εδώ και χρόνια; Ανακύκλωσέ τα χθες!

Οι ξεχασμένες μπαταρίες στα συρτάρια

Εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Σε κάθε σπίτι υπάρχουν διάσπαρτες μπαταρίες. Μέσα σε παλιά τηλεκοντρόλ, σε παιχνίδια που δεν λειτουργούν πια, ή χύμα μέσα σε συρτάρια “για ώρα ανάγκης”. Σε αντίθεση με τα περιοδικά ή τα παλιά κουτιά που απλά μαζεύουν σκόνη, οι μπαταρίες αν μείνουν ξεχασμένες για καιρό μπορεί να οξειδωθούν και να βγάλουν υγρά, καταστρέφοντας τις συσκευές σου αλλά και το περιβάλλον.

Η σωστή κίνηση: Ο κάδος της ΑΦΗΣ

Decluttering δεν σημαίνει πετάω απλά κάτι στα σκουπίδια, αλλά ξεφορτώνομαι υπεύθυνα. Ειδικά όταν πρόκειται για μπαταρίες, η θέση τους δεν είναι ποτέ στον κοινό κάδο απορριμμάτων.

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου έχει κάνει την ανακύκλωση μπαταριών μια εύκολη και ωφέλιμη συνήθεια. Με περισσότερους από 6.000 κάδους σε όλη την Κύπρο -από το supermarket της γειτονιάς σου και τα καταστήματα τεχνολογίας, μέχρι σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες-  σίγουρα υπάρχει ένας δίπλα σου. Ανακυκλώνοντας τις παλιές μπαταρίες προστατεύεις το περιβάλλον (περιέχουν πολύτιμα μέταλλα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν), κερδίζεις χώρο αδειάζοντας τα συρτάρια σου από άχρηστα αντικείμενα και τέλος τα κάνεις όλα αυτά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, απλά τις ρίχνεις στον κάδο την επόμενη φορά που θα πας για ψώνια ή στο gym.

 

Tip: Πριν ξεκινήσεις το ξεκαθάρισμα, πάρε ένα παλιό βαζάκι ή ένα κουτί (ας πούμε εκείνο του παλιού σου κινητού που το έχεις ακόμα). Μάζεψε όλες τις ξεχασμένες μπαταρίες από το σπίτι και την επόμενη φορά που θα βγεις, κάνε μια στάση στον κάδο της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου. Μια απλή κίνηση που όμως κάνει καλό σε όλους!

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με μπομπονιέρες και λουλούδια το τελευταίο αντίο στην 3χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα: «Καλό παράδεισο πριγκίπισσά μου»

 15.04.2026 - 12:28
Επόμενο άρθρο

Επεισόδια στο Πέργαμος: Ο κατοχικός στρατός κατέβασε 15 άρματα μάχης - Τοποθετήθηκε τουρκική σημαία

 15.04.2026 - 12:43
Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

  •  15.04.2026 - 10:57
Επεισόδια στο Πέργαμος: Ο κατοχικός στρατός κατέβασε 15 άρματα μάχης - Τοποθετήθηκε τουρκική σημαία

Επεισόδια στο Πέργαμος: Ο κατοχικός στρατός κατέβασε 15 άρματα μάχης - Τοποθετήθηκε τουρκική σημαία

  •  15.04.2026 - 12:43
Νίκος Κληρίδης: Καταγγέλλει προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης – Τι ισχυρίστηκε η Σάντυ για το κινητό της

Νίκος Κληρίδης: Καταγγέλλει προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης – Τι ισχυρίστηκε η Σάντυ για το κινητό της

  •  15.04.2026 - 12:52
Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προτρέπει τους ΕΟΑ να δημοσιεύσουν άμεσα όλες τις επικίνδυνες οικοδομές – Θα αναβαθμιστούν και τα νομοθετικά εργαλεία

Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προτρέπει τους ΕΟΑ να δημοσιεύσουν άμεσα όλες τις επικίνδυνες οικοδομές – Θα αναβαθμιστούν και τα νομοθετικά εργαλεία

  •  15.04.2026 - 12:12
Ετοιμάζει μαζική διαμαρτυρία η Ανδριάνα Νικολάου - «Έχουμε φτάσει στο αμήν - Η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή»

Ετοιμάζει μαζική διαμαρτυρία η Ανδριάνα Νικολάου - «Έχουμε φτάσει στο αμήν - Η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή»

  •  15.04.2026 - 12:09
«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

  •  15.04.2026 - 09:30
Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

  •  15.04.2026 - 10:20
Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

  •  15.04.2026 - 10:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα