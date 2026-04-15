Από φορτιστές μέχρι μπαταρίες: Τα άχρηστα πράγματα που πιάνουν χώρο και ΠΡΕΠΕΙ να ξεφορτωθείς

Το να κρατάς αντικείμενα που δεν έχουν πια χρηστική ή συναισθηματική αξία, δημιουργεί έναν οπτικό θόρυβο που σου κλέβει ενέργεια. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να πάρεις μια μεγάλη σακούλα και να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τα παρακάτω:

Το νεκροταφείο καλωδίων

Όλοι έχουμε ένα κουτί με μπερδεμένα καλώδια. Φορτιστές από το πρώτο σου κινητό με το πορτάκι, adapters που δεν ταιριάζουν σε τίποτα και scart καλώδια που ανήκουν στην εποχή των δεινοσαύρων. Αν δεν ξέρεις τι φορτίζει, μάλλον δεν το χρειάζεσαι, οπόταν ανακύκλωσέ το.

Ληγμένα φάρμακα και καλλυντικά

Κοίταξε το κουτί των πρώτων βοηθειών και το ράφι του μπάνιου. Τα φάρμακα που έληξαν δεν είναι απλώς άχρηστα, μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Το ίδιο ισχύει για εκείνη την αντηλιακή που έχεις από το καλοκαίρι του '22 ή τη μάσκαρα που έχει ξεραθεί. Η επιδερμίδα σου θα σε ευχαριστεί. Α και ενημερωτικά, και αυτά ανακυκλώνονται.

Η.. αρχαία ιστορία των ντουλαπιών

Αυτή η κονσέρβα ανανά στο πίσω μέρος του ντουλαπιού και τα μπαχαρικά που έχουν χάσει κάθε άρωμα από την πολυκαιρία. Κάνε έναν έλεγχο στις ημερομηνίες λήξης. Αν κάτι έχει λήξει προτού αλλάξει η δεκαετία, ήρθε η ώρα να φύγει.

Περιοδικά και κατάλογοι delivery

Κρατάς ακόμα εκείνο το περιοδικό μόδας του 2015 επειδή είχε ωραίο εξώφυλλο; Ή τους καταλόγους από την πιτσαρία που έκλεισε πέρυσι; Ανακύκλωση χαρτιού, τώρα!

Κουτιά από συσκευές που δεν υπάρχουν πια

Κρατάς το κουτί από το laptop, το σεσουάρ και το smartphone “μήπως χρειαστούν”. Spoiler alert: Αν πέρασε ο πρώτος χρόνος της εγγύησης, το μόνο που κάνουν είναι να πιάνουν σκόνη. Γιατί να ξαναβάλεις στο κουτί μια συσκευή που χρησιμοποιείς εδώ και χρόνια; Ανακύκλωσέ τα χθες!

Οι ξεχασμένες μπαταρίες στα συρτάρια

Εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Σε κάθε σπίτι υπάρχουν διάσπαρτες μπαταρίες. Μέσα σε παλιά τηλεκοντρόλ, σε παιχνίδια που δεν λειτουργούν πια, ή χύμα μέσα σε συρτάρια “για ώρα ανάγκης”. Σε αντίθεση με τα περιοδικά ή τα παλιά κουτιά που απλά μαζεύουν σκόνη, οι μπαταρίες αν μείνουν ξεχασμένες για καιρό μπορεί να οξειδωθούν και να βγάλουν υγρά, καταστρέφοντας τις συσκευές σου αλλά και το περιβάλλον.

Η σωστή κίνηση: Ο κάδος της ΑΦΗΣ

Decluttering δεν σημαίνει πετάω απλά κάτι στα σκουπίδια, αλλά ξεφορτώνομαι υπεύθυνα. Ειδικά όταν πρόκειται για μπαταρίες, η θέση τους δεν είναι ποτέ στον κοινό κάδο απορριμμάτων.

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου έχει κάνει την ανακύκλωση μπαταριών μια εύκολη και ωφέλιμη συνήθεια. Με περισσότερους από 6.000 κάδους σε όλη την Κύπρο -από το supermarket της γειτονιάς σου και τα καταστήματα τεχνολογίας, μέχρι σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες- σίγουρα υπάρχει ένας δίπλα σου. Ανακυκλώνοντας τις παλιές μπαταρίες προστατεύεις το περιβάλλον (περιέχουν πολύτιμα μέταλλα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν), κερδίζεις χώρο αδειάζοντας τα συρτάρια σου από άχρηστα αντικείμενα και τέλος τα κάνεις όλα αυτά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, απλά τις ρίχνεις στον κάδο την επόμενη φορά που θα πας για ψώνια ή στο gym.

Tip: Πριν ξεκινήσεις το ξεκαθάρισμα, πάρε ένα παλιό βαζάκι ή ένα κουτί (ας πούμε εκείνο του παλιού σου κινητού που το έχεις ακόμα). Μάζεψε όλες τις ξεχασμένες μπαταρίες από το σπίτι και την επόμενη φορά που θα βγεις, κάνε μια στάση στον κάδο της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου. Μια απλή κίνηση που όμως κάνει καλό σε όλους!