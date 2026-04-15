ΑρχικήΠολιτική
Επεισόδια στο Πέργαμος: Ο κατοχικός στρατός κατέβασε 15 άρματα μάχης - Τοποθετήθηκε τουρκική σημαία

 15.04.2026 - 12:43
Παραβιάσεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά και ένταση σημειώθηκαν στη νεκρή ζώνη στο Πέργαμος μεταξυ «αστυνομιας», κατοχικού στρατού και ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, τα Ηνωμένα Έθνη επιχείρησαν να μην επιτρέψουν σήμερα να εισέλθουν παράνομα εντός της νεκρής ζώνης «αστυνομικοι», με αποτέλεσμα να καλέσουν ενισχύσεις και να προκληθεί ένταση στην περιοχή. 

Σε κάθε στατικό περίπολο των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν στατικά περίπολα της «αστυνομίας».

Στην περιοχή πραγματοποίησε διελεύσεις και ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών. 

Ο κατοχικός στρατός μετέφερε περίπου 15 άρματα μάχης στην περιοχή. 

Σε συγκεκριμένο σημείο στη νεκρή ζώνη τοποθετήθηκε τουρκική σημαία. 

Στο σημείο έφτασαν και δεκάδες «αστυνομικοί» με πολιτική περιβολή.

Στο μεταξύ, σε διάφορα σημεία οι αρχές των Βάσεων μετέφεραν αστυνομικές δυνάμεις για να ασκούν καλύτερη εποπτεία στις περιοχές που είναι υπό την ευθύνη τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

