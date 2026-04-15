Επεισόδια στο Πέργαμος: Ο κατοχικός στρατός κατέβασε 15 άρματα μάχης - Τοποθετήθηκε τουρκική σημαία

Σε κάθε στατικό περίπολο των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν στατικά περίπολα της «αστυνομίας».

Στην περιοχή πραγματοποίησε διελεύσεις και ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κατοχικός στρατός μετέφερε περίπου 15 άρματα μάχης στην περιοχή.

Σε συγκεκριμένο σημείο στη νεκρή ζώνη τοποθετήθηκε τουρκική σημαία.

Στο σημείο έφτασαν και δεκάδες «αστυνομικοί» με πολιτική περιβολή.

Στο μεταξύ, σε διάφορα σημεία οι αρχές των Βάσεων μετέφεραν αστυνομικές δυνάμεις για να ασκούν καλύτερη εποπτεία στις περιοχές που είναι υπό την ευθύνη τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ