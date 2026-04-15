Νίκος Κληρίδης: Καταγγέλλει προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης – Τι ισχυρίστηκε η Σάντυ για το κινητό της

Μάλιστα, μιλώντας στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του Omega, υπέβαλε ερώτημα προς τον πολιτικό προϊστάμενό του, τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, «Γιατί δεν πήρανε μέτρα για τη διαφύλαξη του πιο σημαντικού τεκμηρίου που είχε στα χέρια της η Σάντυ, το κινητό της;».

Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κληρίδης, στην ένορκο δήλωση του αστυνομικού που δόθηκε στο δικαστήριο για σκοπούς της έκδοσης εντάλματος έρευνας, αναφέρεται πως το κινητό που παρέδωσε και λέει ότι έκανε χρήση εφαρμογής στο τηλέφωνό της για να παραποιήσει τα στοιχεία. «Εφαρμογή η οποία εγκαταστάθηκε στο κινητό της τον Φεβρουάριο του 2026 για να υποστηρίξει ότι όλα είναι ψεύτικα. Και είναι αυτό το τηλέφωνο που στάλθηκε στην Europol. Το κανονικό της τηλέφωνο που είχε τα στοιχεία είναι εξαφανισμένο. Και μάλιστα ο αστυνομικός ανάφερε στη δήλωσή του ότι η Σάντυ ισχυρίστηκε ότι το είχε δώσει στον ίδιο να το φυλάξει», πρόσθεσε.

«Αν είναι δυνατόν. Στην έρευνα που είχε γίνει στο γραφείο μου όταν με ερώτησαν που είναι το κινητό, τους είπα ‘μακάρι να το βρείτε και θα βρείτε θησαυρό’. Άρα γίνεται συγκάλυψη. Όταν στέλνουνε στοιχεία στη Europol για να βγει ότι όλα είναι ψεύτικα γίνεται συγκάλυψη», τόνισε.

«Όταν κοίταζαν στον υπολογιστή μου έβαζαν διάφορα keywords δεν ήταν ούτε Σάντυ ούτε Κυριακή σχετικό. Έβαζαν Focus, Gordian, Στέλιο Ορφανίδη, project Helix. Αυτό που τους έκαιγε ήταν να δουν τι ήξερα για τα λεφτά του Βγενόπουλου».

Όπως ανέφερε, άνοιξαν και το χρηματοκιβώτιό μου που πήραν κάποια μηνύματα που είχα σε αντίγραφο χαρτί που τους τα είχα ήδη δώσει. Πήραν επίσης τηλέφωνα, σε δύο εκ των οποίων είχε απόρρητα δεδομένα.

Μάλιστα ανέφερε ότι θα διεκδικήσει - μετά το αίτημα στο Ανώτατο για ακύρωση του εντάλματος - με νομικά μέτρα εναντίον του Κράτους για πολύ σοβαρές αποζημιώσεις γιατί έχει παραβιαστεί το δικηγορικό απόρρητο με πολύ σοβαρές συνέπειες για το γραφείο του.

Ανέφερε ότι δεν είχε επικοινωνία ξανά με τη Σάντυ. Τελευταία φορά όπως δήλωσε και στο παρελθόν ήταν όταν βρισκόταν ο ίδιος για κατάθεση στην Αστυνομία

