Διπλή τραγωδιά στη Γερμασόγεια: Πλήρης εφαρμογή νομοθεσίας και όχι μετακύλιση ευθυνών για επικίνδυνα κτήρια, λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών
Διπλή τραγωδιά στη Γερμασόγεια: Πλήρης εφαρμογή νομοθεσίας και όχι μετακύλιση ευθυνών για επικίνδυνα κτήρια, λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών

 15.04.2026 - 12:56
Πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και όχι μετακύλιση ευθυνών ζήτησε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, στον απόηχο της τραγωδίας με την κατάρρευση κτηρίου στη Γερμασόγεια, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Σε δήλωσή του, την Τετάρτη, στη Βουλή, στο περιθώριο συνεδρίασης της Επιτροπής Εσωτερικών, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι για το θέμα είναι εξουσιοδοτημένος από το σύνολο των μελών της Επιτροπής να μιλήσει, προσθέτοντας πως «γίνεται μια συζήτηση στον απόηχο μιας τραγωδίας όπου μαζί με την κατάρρευση ενός κτηρίου είχαμε την απώλεια σε ανθρώπινες ζωές». Τόνισε ότι «είναι λυπηρό εκείνοι που εντέλλονται με την εφαρμογή νομοθεσιών να προσπαθούν ιδιαίτερα όλες τις προηγούμενες μέρες των εορτών του Πάσχα να μετακυλίσουν αλλού τις ευθύνες τους».

Ο κ. Δαμιανού σημείωσε τον ρόλο της Βουλής, αναφέροντας ότι «είναι νομοθετικό σώμα που κάνει νόμους και ελεγκτικό σώμα που ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο», επισημαίνοντας ότι ειδικά για την επικινδυνότητα και τη στατική επάρκεια κτηρίων «μόνο από το 2023 μέχρι σήμερα σε 9 ξεχωριστές περιπτώσεις εξετάσαμε τα ζητήματα και κρούαμε συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου».

Όπως ανέφερε, υπήρξαν επανειλημμένες παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, σημειώνοντας ότι υπάρχουν χαρακτηριστικές τοποθετήσεις τους από το 2023 και εντεύθεν οπόταν καλούσαν τους εμπλεκόμενους φορείς να εφαρμόσουν τις νομοθεσίες, ενώ παράλληλα γινόταν αναφορά στην ανάγκη επικαιροποίησης του πλαισίου μέσα από μια εργασία που να αφορά και την εκτελεστική εξουσία και το ΕΤΕΚ ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο κ. Δαμιανού επεσήμανε ότι «δεν πρέπει τα ιδιωτικά συμφέροντα να τίθενται πάνω από την ασφάλεια και την ζωή των πολιτών», ποσθέτοτοντας ότι «είναι τα συμφέροντα που οδήγησαν στην απραξία σε σχέση με την επικαιροποίηση πολλών νομοθεσιών στο παρελθόν».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί πως απαιτούνται άμεσα νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλώνοντας ότι αν έκριναν ότι συνέτρεχαν λόγοι να υπάρξει περαιτέρω αλλαγή νομοθεσιών, ακόμα και σήμερα λίγο πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής, θα το έπρατταν. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι υφιστάμενες πρόνοιες «είναι δρακόντειες». Όπως εξήγησε, το άρθρο 15 προνοεί από την έξωση από πολυκατοικίες μέχρι τη σφράγγιση κτηρίων μέχρι και την κατεδάφιση κτηρίων, μάλιστα με τη συνοδεία αστυνομίας.

«Ως Βουλή αυτού που απαιτούμε είναι την εφαρμογή των νομοθεσιών, όχι την προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών», είπε, διευκρινίζοντας ότι «η επικαιροποίηση, ο εμπλουτισμός, η αλλαγή νομοθεσιών δεν μπορεί ποτέ να είναι το άλλοθι για την απραξία ή την ανεπάρκεια».

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πρόσφατη υπόθεση κατάρρευσης πολυκατοικίας, σημείωσε ότι «από την ώρα που τρέχει μια ποινική έρευνα ως κοινοβούλιο και ως Βουλευτές πρέπει να τη σεβαστούμε χωρίς να τοποθετούμαστε», επαναλαμβάνοντας ότι «οι νόμοι είναι εκεί για να εφαρμόζονται από όλους χωρίς οποιαδήποτε άλλοθι και τις οποιεσδήποτε δικαιολογίες».

Σε ερώτηση για το ποιος έχει αρμοδιότητα για την έξωση από επικίνδυνα κτήρια, απάντησε ότι «αυτά αφορούν τα ζητήματα εποπτείας από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά προφανώς υπάρχουν ευθύνες σε εκείνους που, με βάση τον νόμο, πρέπει να εφαρμόσουν το νόμο, που είναι οι τοπικές αρχές».

Τέλος, παρέπεμψε σε πρακτικά παραδείγματα δράσης, αναφέροντας τον πρώην Βουλευτή του ΑΚΕΛ, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και πρώην Δήμαρχο Λεμεσού, Ανδρέας Χρίστου, ο οποίος, όπως είπε, έδωσε παραδείγματα για το πώς παρεμβλήθηκε ο δήμος με δράση για να προλάβει ανάλογα συμβάντα, σημειώνοντας ότι «κατά ανάλογο τρόπο πρέπει να κινούνται όλοι».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Νίκος Κληρίδης: Καταγγέλλει προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης – Τι ισχυρίστηκε η Σάντυ για το κινητό της

«Το φάγαμε, ήταν τέλειο»: On air διάλογος για το viral Brookie σε εκπομπή – Δείτε βίντεο

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

