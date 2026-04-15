«Το φάγαμε, ήταν τέλειο»: On air διάλογος για το viral Brookie σε εκπομπή – Δείτε βίντεο

 15.04.2026 - 13:02
Ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα χαλαρό στιγμιότυπο σημειώθηκε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», όταν η συζήτηση από την επικαιρότητα… μεταφέρθηκε στο viral γλυκό που έχει γίνει θέμα συζήτησης σε όλη την Κύπρο: το περίφημο Brookie.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η παρουσιάστρια Κάτια Σάββα αναφέρθηκε στο γλυκό, απευθυνόμενη στον υποψήφιο βουλευτή του ΕΛΑΜ, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όπως μου είχατε υποσχεθεί για το θέμα του Brookie, μου το στείλατε, το φάγατε και ήταν πολύ ωραίο».

Η αναφορά προκάλεσε έναν πιο χαλαρό διάλογο στον αέρα, με τον ίδιο να απαντά:

«Φάγαμε δύο κουταλιές αλλά ήταν ό,τι έπρεπε. Ήταν χωρίς παγωτό, αλλά μου είπαν την επόμενη φορά να το φάω με παγωτό».

Το στιγμιότυπο, αν και εκτός αυστηρού πλαισίου πολιτικής επικαιρότητας, σχολιάστηκε με χιούμορ και έδειξε πώς ακόμη και ένα viral γλυκό μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή.

Δείτε το απόσπασμα:

 

Διπλή τραγωδιά στη Γερμασόγεια: Πλήρης εφαρμογή νομοθεσίας και όχι μετακύλιση ευθυνών για επικίνδυνα κτήρια, λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών

Στον «αέρα» τα ψηφοδέλτια των Βουλευτικών λόγω της επ' αόριστον απεργίας των ωρομίσθιων στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

  •  15.04.2026 - 10:57

  •  15.04.2026 - 10:57
Επεισόδια στο Πέργαμος: Ο κατοχικός στρατός κατέβασε 15 άρματα μάχης - Τοποθετήθηκε τουρκική σημαία

  •  15.04.2026 - 12:43

  •  15.04.2026 - 12:43
Νίκος Κληρίδης: Καταγγέλλει προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης – Τι ισχυρίστηκε η Σάντυ για το κινητό της

  •  15.04.2026 - 12:52

Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προτρέπει τους ΕΟΑ να δημοσιεύσουν άμεσα όλες τις επικίνδυνες οικοδομές – Θα αναβαθμιστούν και τα νομοθετικά εργαλεία

  •  15.04.2026 - 12:12

Ετοιμάζει μαζική διαμαρτυρία η Ανδριάνα Νικολάου - «Έχουμε φτάσει στο αμήν - Η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή»

  •  15.04.2026 - 12:09

«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

  •  15.04.2026 - 09:30

Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

  •  15.04.2026 - 10:20

Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

  •  15.04.2026 - 10:31

