Στον «αέρα» τα ψηφοδέλτια των Βουλευτικών λόγω της επ’ αόριστον απεργίας των ωρομίσθιων στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ στο χώρο της απεργίας, ο Νίκος Σατσιάς, Επαρχιακός Οργανωτικός Λευκωσίας της ΣΕΚ, δήλωσε πως εδώ και δύο χρόνια συζητείται το θέμα της απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο, το οποίο για σειρά εκτελεί καθήκοντα, δημοσίων υπαλλήλων καθώς μετά την κρίση του 2013, δεν έχουν γίνει προσλήψεις τυπογράφων δημοσίων υπαλλήλων, και συνεπώς αποκλειστικά η λειτουργία του Κυβερνητικού Τυπογραφείου γίνεται από ωρομίσθιο προσωπικό.

Ο κ. Σατσιάς ανέφερε πως μετά από πολλές συζητήσεις με τις εκάστοτε διευθύνσεις για αναβάθμιση του προσωπικού, η κατάληξη ήταν το αδιέξοδο.

«Με την άρνηση της Κυβέρνησης να εξετάσει το αίτημα των ανθρώπων να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς απασχόλησης και εξαντλώντας όλες τις διαδικασίες και τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, η Συνέλευση του προσωπικού αποφάσισε ότι προχωρούμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις επ’ αόριστον», είπε.

Σημειώνοντας πως η προσπάθεια δεν είναι να δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά να επιλυθεί ένα χρονίζον θέμα, είπε πως από το 2024 οι συντεχνίες έχουν τεκμηριώσει με τον πιο καθαρό τρόπο γιατί αυτοί οι ωρομίσθιοι υπάλληλοι θα πρέπει να λαμβάνουν αξιοπρεπείς και όχι πενιχρούς μισθούς.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Σατσιάς είπε πως το ωρομίσθιο προσωπικό ανέρχεται στους 22 υπαλλήλους, οι οποίοι διεκπεραιώνουν όλη την παραγωγή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου.

«Αντιλαμβάνεστε τα θέματα ευαισθησίας που σχετίζονται με την λειτουργία του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, όπως είναι για παράδειγμα οι εκλογές ή τα θέματα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας», είπε και εξέφρασε τη λύπη του γιατί, όπως πρόσθεσε, η σημερινή Διεύθυνση του Τυπογραφείου παραβίασε κώδικες ασφαλείας, δίνοντας τα τετράδια των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Μιχάλης Παναγή, Οργανωτικό στέλεχος της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, στις δικές του δηλώσεις στο ΚΥΠΕ είπε πως όντως το ζήτημα αυτό, απασχολεί τους εργαζομένους εδώ και χρόνια. «Οι ωρομίσθιοι αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός πυλώνας και το προσωπικό, το οποίο βγάζει εις πέρας σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τη δουλειά του Κυβερνητικού Τυπογραφείο, η οποία έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια με επιπρόσθετα καθήκοντα, με νέες μηχανές τυπογραφίας», είπε.

Ο κ. Παναγή σημείωσε πως πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα των ωρομίσθιων και εξέφρασε τη λύπη του για τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο, όπως είπε, αναμένουν θετική ανταπόκριση.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Παναγή είπε πως έχει αποσταλεί μια επιστολή από την Διεύθυνση προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην οποία αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι κατέρχονται από σήμερα σε επ’ αόριστον απεργία, αλλά και θίγοντας το ζήτημα του κατεπείγοντος.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Σατσιάς είπε πως απ’ εδώ και πέρα αναμένεται ότι θα συγκληθεί η Μεικτή Εργατική Επιτροπή για να εξετάσει εκ νέου το όλο θέμα καθώς και τις ενδεχόμενες λύσεις. Μέχρι τότε, κατέληξε, οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σε απεργία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ