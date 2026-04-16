Το ταξίδι αλλιώς: Αεροπορική εταιρεία λανσάρει κουκέτες στην οικονομική θέση των νέων αεροσκαφών της - Δείτε φωτογραφίες
 16.04.2026 - 12:17
Οι επιβάτες της οικονομικής θέσης στις πτήσεις της Air New Zealand μεταξύ Όκλαντ και Νέας Υόρκης θα μπορούν από τέλη του 2026 να κάνουν κράτηση για «κουκέτες».

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, είναι η πρώτη που προχωρά σε ένα τέτοιο εγχείρημα στο οποίο έξι επίπεδες καμπίνες ύπνου θα τοποθετηθούν στον διάδρομο του νέου Boeing 787-9 Dreamliner. Οι λεγόμενες «Skynest» θα διαθέτουν φρέσκα κλινοσκεπάσμστα, κουρτίνα ιδιωτικότητας, φωτισμό και κιτ με μάσκα ύπνου, προϊόντα περιποίησης, ωτοασπίδες και κάλτσες.

Οι κουκέτες ωστόσο αποτελούν πρόσθετη υπηρεσία γεγονός που σημαίνει ότι οι επιβάτες της premium και της οικονομικής θέσης θα πρέπει κάνουν κανονικά τις κρατήσεις για τα συμβατικά καθίσματα για την πτήση διάρκειας 17 ωρών και θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν για τέσσερις ώρες μία κάψουλα ύπνου. Το κόστος ανέρχεται περίπου στα 248 ευρώ. Αρχικά θα υπάρχουν δύο διαθέσιμες περίοδοι ανά πτήση και οι επιβάτες θα μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο για μία.

Όσοι επιλέξουν να κοιμηθούν στις καμπίνες θα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από άλλους επιβάτες που ξεκουράζονται και δεν θα έχουν χώρο για να καθίσουν όρθιοι. Η «διπλή χρήση» της ίδιας κουκέτας απαγορεύεται, όπως και η κατανάλωση σνακ ή η είσοδος παιδιών. Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι οι επιβάτες θα πρέπει να αποφεύγουν έντονα αρώματα, ενώ το ροχαλητό θεωρείται αναμενόμενο και έτσι θα διατίθενται ωτοασπίδες για όλους.

Ο διευθύνων σύμβουλος Nikhil Ravishankar τόνισε ότι για μια απομακρυσμένη χώρα όπως η Νέα Ζηλανδία, η ποιότητα του ταξιδιού μετράει, και η προσέλκυση κόσμου «εξαρτάται από την προθυμία των ταξιδιωτών να περάσουν πολλές ώρες στον αέρα για να φτάσουν εκεί».

Η ιδέα των Skynest είχε ανακοινωθεί το 2020. Οι κρατήσεις θα ανοίξουν τον Μάιο, για πτήσεις που ξεκινούν τον Νοέμβριο. Η Air New Zealand διαθέτει ήδη την υπηρεσία «Skycouch», που επιτρέπει τη μετατροπή καθισμάτων σε πρόχειρο κρεβάτι.

Την ίδια στιγμή, και άλλες αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να εισαγάγουν παρόμοια προνόμια για επιβάτες της οικονομικής θέσης. Τον Μάρτιο, η United Airlines ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπει στους πελάτες να αγοράζουν σειρές καθισμάτων στην οικονομική θέση για να τις μετατρέπουν σε κρεβάτι, ενώ η Qantas θα προσφέρει από τον Ιούνιο μια «ζώνη ευεξίας» στην πτήση που θα συνδέει το Σίδνεϊ και το Λονδίνο.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: Guardian / iefimerida.gr

Συναγερμός στην Υγεία: Κόβονται 24 θέσεις γιατρών - «Αποδυναμώνουν τα νοσοκομεία»

Υπόθεση Κληρίδη: Καταγγελία για προσωπικά δεδομένα – Τι αναφέρει η Επίτροπος

