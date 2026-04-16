Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Συναγερμός στην Υγεία: Κόβονται 24 θέσεις γιατρών - «Αποδυναμώνουν τα νοσοκομεία»
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός στην Υγεία: Κόβονται 24 θέσεις γιατρών - «Αποδυναμώνουν τα νοσοκομεία»

 16.04.2026 - 12:16
Την κατάργηση 15 θέσεων ιατρών από το Υπουργείο Υγείας και επιπλέον 9 από τον ΟΚΥπΥ, μια εξέλιξη που συνιστά συνειδητή διπλή αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, καταγγέλλει, σε ανακοίνωση της, η ΠΑΣΥΚΙ.

Σημειώνει ότι το Υπουργείο προχωρά σε κατάργηση θέσεων και ο ΟΚΥπΥ, αντί να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται, προχωρά σε περαιτέρω αποδυνάμωση, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς σχέδιο και χωρίς λογοδοσία.

«Την ώρα που τα Δημόσια Νοσηλευτήρια λειτουργούν στα όρια τους και οι ανάγκες των ασθενών αυξάνονται, η απάντηση της πολιτείας είναι η αφαίρεση ιατρικού προσωπικού. Καμία νέα θέση, καμία ενίσχυση, καμία στρατηγική. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα: ποιος αποφάσισε και με ποια κριτήρια; αποτελεί αυτό μέρος του περιβόητου «σχεδίου δράσης»; και τελικά, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες; Γιατί οι συνέπειες είναι δεδομένες», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια επικίνδυνη και προβλέψιμη δυναμική, καθώς η αποδυνάμωση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και οδηγεί αναπόφευκτα τους ασθενείς σε άλλους παρόχους, «γεγονός που καθιστά πλέον σαφές και αναπόφευκτο το ερώτημα: πρόκειται για αδυναμία σχεδιασμού ή για συνειδητή πολιτική επιλογή μετατόπισης της ζήτησης εκτός του δημόσιου τομέα;»

Σημειώνει ότι η  αντίφαση είναι κραυγαλέα, καθώς την ίδια στιγμή που γίνεται λόγος για «εκσυγχρονισμό», «ανάπτυξη» και «αναβάθμιση» των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, αφαιρείται το βασικότερο στοιχείο που τα καθιστά λειτουργικά – το ιατρικό προσωπικό.

«Η στάση του ΟΚΥπΥ συνιστά λογιστική συρρίκνωση με άμεσο αντίκτυπο, ενώ το Υπουργείο Υγείας, ως εποπτεύουσα αρχή, φέρει ακέραια την ευθύνη για την κατεύθυνση αυτή», προσθέτει.

Η ΠΑΣΥΚΙ δηλώνει ξεκάθαρα ότι θέτει τις αποφάσεις αυτές σε δημόσια και θεσμική αμφισβήτηση.

«Η δημόσια υγεία δεν είναι λογιστική πράξη. Είναι υπηρεσίες, είναι ευθύνη, είναι ανθρώπινες ζωές. Εκσυγχρονισμός χωρίς ιατρούς δεν υπάρχει – υπάρχει μόνο αποδόμηση», καταλήγει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

 16.04.2026 - 12:01
Επόμενο άρθρο

Το ταξίδι αλλιώς: Αεροπορική εταιρεία λανσάρει κουκέτες στην οικονομική θέση των νέων αεροσκαφών της - Δείτε φωτογραφίες

 16.04.2026 - 12:17
Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα