Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Τη Δευτέρα ή το αργότερο την Τρίτη θα κατατεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας της Αστυνομίας στο σπίτι του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη για την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντη».

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος του Νίκου Κληρίδη, Χρίστος Κληρίδης. «Είμαστε στα τελικά στάδια της σύνταξης της αίτησης και ευελπιστώ ότι τη Δευτέρα ή Τρίτη το αργότερο θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την αίτηση», ανέφερε ο κ. Κληρίδης.

Ερωτηθείς τι σημαίνει τυχόν ακύρωση του εντάλματος έρευνας από το Δικαστήριο, ο κ. Κληρίδης είπε πως ό,τι έχει αντιγράψει από το κινητό του Νίκου Κληρίδη ή ό,τι έχει κατάσχει από το σπίτι του, θα πρέπει να επιστραφεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαρτυρία.

«Είναι σαν να μην έγινε η έρευνα. Ακυρώνεται εξ’ υπαρχής και θεωρείται ότι οποιοδήποτε στοιχείο έχει ληφθεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαρτυρία και όλα τα τεκμήρια επιστρέφονται», είπε ο κ. Κληρίδης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοβαρή προειδοποίηση για τη σκόνη: Απειλή για τη δημόσια υγεία και αυξημένος κίνδυνος για όλους

 17.04.2026 - 13:31
Επόμενο άρθρο

Υπουργός Εσωτερικών για κοινόκτητες οικοδομές: Η ώρα των αποφάσεων μετά τις τραγωδίες

 17.04.2026 - 13:52
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα