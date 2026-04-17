Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος του Νίκου Κληρίδη, Χρίστος Κληρίδης. «Είμαστε στα τελικά στάδια της σύνταξης της αίτησης και ευελπιστώ ότι τη Δευτέρα ή Τρίτη το αργότερο θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την αίτηση», ανέφερε ο κ. Κληρίδης.

Ερωτηθείς τι σημαίνει τυχόν ακύρωση του εντάλματος έρευνας από το Δικαστήριο, ο κ. Κληρίδης είπε πως ό,τι έχει αντιγράψει από το κινητό του Νίκου Κληρίδη ή ό,τι έχει κατάσχει από το σπίτι του, θα πρέπει να επιστραφεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαρτυρία.

«Είναι σαν να μην έγινε η έρευνα. Ακυρώνεται εξ’ υπαρχής και θεωρείται ότι οποιοδήποτε στοιχείο έχει ληφθεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαρτυρία και όλα τα τεκμήρια επιστρέφονται», είπε ο κ. Κληρίδης.