Κυκλοφοριακό έμφραγμα στη Λευκωσία – Σαλούν «καρφώθηκε» σε λεωφορείο

Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στα φώτα τροχαίας του Γάλλου Πρέσβη στον Στρόβολο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα σαλούν όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς το ατύχημα σε ώρα αιχμής προκάλεσε καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής.