Γιάννης Καρούσος: «Διορθώνουμε το λάθος για το Ενωτικό Δημοψήφισμα – Πρωτοβουλία στη Βουλή μετά τις εκλογές»

Σε ανάρτηση του, ο κ. Καρούσος χαρακτηρίζει ως «λανθασμένη» τη νομοθετική ρύθμιση του 2017, η οποία οδήγησε στην κατάργηση του εορτασμού της επετείου του Ενωτικού Δημοψηφίσματος στα σχολεία κάθε 15η Ιανουαρίου.

Ο κ. Καρούσος υπογραμμίζει ότι η ιστορική μνήμη δεν είναι διαπραγματεύσιμη και πρέπει να τυγχάνει του ανάλογου σεβασμού, καθώς αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ταυτότητας του Κυπριακού Ελληνισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κόσμος του ΔΗΣΥ στην πλειοψηφία του παραμένει βαθιά πατριωτικός και εθνικόφρων, διατηρώντας μια καθαρή στάση απέναντι στην ιστορία του τόπου. Μάλιστα, ξεκαθαρίζει πως η ενίσχυση αυτής ακριβώς της «καθαρής φωνής» εντός του κόμματος ήταν ένας από τους κύριους λόγους που τον ώθησαν να διεκδικήσει την Αντιπροεδρία.

Το πλέον σημαντικό στοιχείο της παρέμβασής του είναι η δέσμευση για συγκεκριμένη δράση αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση. Ο Γιάννης Καρούσος προανήγγειλε τη λήψη πρωτοβουλίας για την επαναφορά του θέματος στη Βουλή, με στόχο τη διόρθωση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, υπάρχουν κορυφαίες στιγμές για τον κυπριακό ελληνισμό που αποτελούν χρέος μας να τιμώνται και να μεταλαμπαδεύονται αλλοίωτες στις επόμενες γενιές, λειτουργώντας ως φάροι διδαχής για το μέλλον.