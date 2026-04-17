«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

Οι διακινητές φαίνεται να επιστρατεύουν κάθε ευφάνταστη μέθοδο για να περάσουν παράνομες ουσίες στην Κύπρο, όμως η εγρήγορση των λειτουργών οδήγησε σε κατασχέσεις κάνναβης και απαγορευμένων σκευασμάτων, καθώς και σε τρεις συλλήψεις.

Η αρχή έγινε στις 15 Απριλίου στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας στα Λατσιά, όπου ένα «ύποπτο» πακέτο από τις ΗΠΑ τράβηξε την προσοχή των Αρχών. Αν και το περιεχόμενο είχε δηλωθεί ως πλαστικές μπάλες εξάσκησης γκολφ, ο φυσικός έλεγχος αποκάλυψε έναν αεροστεγώς κλεισμένο κύλινδρο που έκρυβε 376 γραμμάρια κάνναβης. Ο 23χρονος Ελληνοκύπριος παραλήπτης, ο οποίος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές πριν από μόλις ένα μήνα για παρόμοια υπόθεση, συνελήφθηκε αμέσως μετά την παράδοση του δέματος από μέλη της ΥΚΑΝ.

Η δράση συνεχίστηκε την επόμενη μέρα στη Λεμεσό, όπου η στενή συνεργασία Τελωνείων και ΥΚΑΝ οδήγησε σε μια αποθήκη μεταφορικής εταιρείας. Εκεί, ένα ομαδοποιημένο φορτίο από την Ελλάδα τέθηκε υπό το μικροσκόπιο λόγω υποψιών στα συνοδευτικά έγγραφα. Η έρευνα έφερε στο φως δύο χαρτοκιβώτια με 690 τεμάχια κανναβινοειδών προϊόντων, ανάμεσά τους σοκολάτες, κρέμες χαλάρωσης και επιθέματα που περιείχαν ουσίες όπως CBN, CBD και CBG, οι οποίες απαγορεύεται να κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 58χρονος, ο οποίος φέρεται ως ο εισαγωγέας των εμπορευμάτων.

Σχεδόν ταυτόχρονα, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, οι ελεγκτές εντόπισαν ένα ακόμη δέμα από τις ΗΠΑ, το οποίο αυτή τη φορά υποτίθεται πως περιείχε εξάρτημα αυτοκινήτου. Αντί για ανταλλακτικό, οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες με περίπου 3 κιλά κάνναβης. Οι Αρχές έστησαν επιχείρηση και την Παρασκευή 17 Απριλίου προχώρησαν στη σύλληψη του προσώπου που παρουσιάστηκε για να παραλάβει το φορτίο. Όλες οι υποθέσεις διερευνώνται πλέον από τα κατά τόπους κλιμάκια της ΥΚΑΝ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι οι πύλες εισόδου της Δημοκρατίας παραμένουν θωρακισμένες.