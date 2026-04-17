Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

ΑρχικήΔιεθνή
 17.04.2026 - 16:12
Ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία θα είναι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Τα πρώτα φορτωμένα ιρανικά πετρελαιοφόρα εγκαταλείπουν τον Κόλπο μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό

Τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα αποτελούν τα πρώτα φορτωμένα πλοία που εγκατέλειψαν τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη ισχύος του αμερικανικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Kpler.

Η Kpler δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι τα πλοία Deep Sea, Sonia I και Diona – τα οποία μετέφεραν συνολικά πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου – διέπλευσαν τα Στενά την Τετάρτη, αφού φορτώθηκαν στο νησί Χαργκ του Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την Τεχεράνη να εξάγει πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, κανένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο δεν είχε εγκαταλείψει τον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ από την 10η Απριλίου, όταν έφυγε το Starla.

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

