Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Τα πρώτα φορτωμένα ιρανικά πετρελαιοφόρα εγκαταλείπουν τον Κόλπο μετά τον αμερικανικό αποκλεισμό

Τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα αποτελούν τα πρώτα φορτωμένα πλοία που εγκατέλειψαν τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη ισχύος του αμερικανικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Kpler.

Η Kpler δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι τα πλοία Deep Sea, Sonia I και Diona – τα οποία μετέφεραν συνολικά πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου – διέπλευσαν τα Στενά την Τετάρτη, αφού φορτώθηκαν στο νησί Χαργκ του Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την Τεχεράνη να εξάγει πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, κανένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο δεν είχε εγκαταλείψει τον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ από την 10η Απριλίου, όταν έφυγε το Starla.