Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Δεν αποχωρούμε μέχρι να εξουδετερωθεί η Χεζμπολάχ

Όπως τόνισε, ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει σε όλες τις περιοχές που έχει εκκαθαρίσει στο νότιο Λίβανο από τη Χεζμπολάχ, ενώ δεν προβλέπεται αποχώρηση πριν ολοκληρωθούν οι αποστολές που έχει θέσει η ισραηλινή ηγεσία, είτε μέσω διπλωματικής ρύθμισης είτε, εφόσον χρειαστεί, με επανάληψη των επιχειρήσεων.

Ο Κατς υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος της εκστρατείας παραμένει η εξουδετέρωση του οπλισμού της Χεζμπολάχ και παρουσίασε την αμερικανική εμπλοκή ως πρόσθετο μοχλό πίεσης προς τη Βηρυτό, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ισραηλινή επιχείρηση έχει ήδη επιφέρει βαρύ πλήγμα στη Χεζμπολάχ, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε υποδομές κατά μήκος της μεθορίου, προσθέτοντας ότι η ζώνη ασφαλείας έως τον ποταμό Λιτάνι δεν έχει ακόμη πλήρως εκκαθαριστεί από ενόπλους και οπλισμό. Πάνω από 2.500 χιλιάδες ένοπλοι της οργάνωσης έχουν εξουδετερωθεί συμπλήρωσε.

Στον Λίβανο, ο Πρόεδρος Τζόζεφ Αούν τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι αυτές είναι αναγκαίες για να προχωρήσουν τα ανοιχτά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, η επιστροφή Λιβανέζων που κρατούνται από το Ισραήλ και οι συνοριακές διαφορές. Δήλωσε ακόμη ότι ο λιβανέζικος στρατός θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στον νότο έπειτα από ενδεχόμενη ισραηλινή αποχώρηση, με στόχο να διασφαλιστεί ότι στην περιοχή θα υπάρχουν μόνο οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, από την Τουρκία, ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρία,ς Άχμεντ αλ-Σαράα, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώρισης ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψώματα του Γκολάν, χαρακτηρίζοντάς «ενάντια στα δικαιώματα του συριακού λαού».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολυεπίπεδες επαφές με το Ισραήλ, με πρώτο αντικείμενο μια πιθανή επιστροφή στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός του 1974 και με επόμενο στάδιο μια ευρύτερη διαπραγμάτευση για το μέλλον του Γκολάν.

Τα Υψώματα καταλήφθηκαν το 1967 όταν μια συμμαχία αποτελούμενη από την Αίγυπτο, τη Συρία, την Ιορδανία και το Ιράκ, με μικρότερη συμμετοχή και του Λιβάνου, επιτέθηκε στο Ισραήλ, με στόχο να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος. Το Ισραήλ αποκλείει κάθε συζήτηση για επιστροφή τους λέγοντας ότι αυτό θα σημαίνει επάνοδο στη μέχρι το 1967 εποχή, όταν η Γαλιλαία και το βόρειο Ισραήλ ήταν εκτεθειμένα σε συνεχείς επιθέσεις Αράβων. Μόνο οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει επίσημα το έδαφος ως ισραηλινή επικράτεια.