Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Δεν αποχωρούμε μέχρι να εξουδετερωθεί η Χεζμπολάχ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Δεν αποχωρούμε μέχρι να εξουδετερωθεί η Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός Yπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι η δεκαήμερη εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα, δεν συνιστά αλλαγή των στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ στον Λίβανο, αλλά μια προσωρινή παύση μέσα σε μια εκστρατεία που παραμένει ενεργή.

Όπως τόνισε, ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει σε όλες τις περιοχές που έχει εκκαθαρίσει στο νότιο Λίβανο από τη Χεζμπολάχ, ενώ δεν προβλέπεται αποχώρηση πριν ολοκληρωθούν οι αποστολές που έχει θέσει η ισραηλινή ηγεσία, είτε μέσω διπλωματικής ρύθμισης είτε, εφόσον χρειαστεί, με επανάληψη των επιχειρήσεων.

Ο Κατς υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος της εκστρατείας παραμένει η εξουδετέρωση του οπλισμού της Χεζμπολάχ και παρουσίασε την αμερικανική εμπλοκή ως πρόσθετο μοχλό πίεσης προς τη Βηρυτό, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ισραηλινή επιχείρηση έχει ήδη επιφέρει βαρύ πλήγμα στη Χεζμπολάχ, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε υποδομές κατά μήκος της μεθορίου, προσθέτοντας ότι η ζώνη ασφαλείας έως τον ποταμό Λιτάνι δεν έχει ακόμη πλήρως εκκαθαριστεί από ενόπλους και οπλισμό. Πάνω από 2.500 χιλιάδες ένοπλοι της οργάνωσης έχουν εξουδετερωθεί συμπλήρωσε.

Στον Λίβανο, ο Πρόεδρος Τζόζεφ Αούν τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι αυτές είναι αναγκαίες για να προχωρήσουν τα ανοιχτά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, η επιστροφή Λιβανέζων που κρατούνται από το Ισραήλ και οι συνοριακές διαφορές. Δήλωσε ακόμη ότι ο λιβανέζικος στρατός θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στον νότο έπειτα από ενδεχόμενη ισραηλινή αποχώρηση, με στόχο να διασφαλιστεί ότι στην περιοχή θα υπάρχουν μόνο οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, από την Τουρκία, ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρία,ς Άχμεντ αλ-Σαράα, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώρισης ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψώματα του Γκολάν, χαρακτηρίζοντάς «ενάντια στα δικαιώματα του συριακού λαού».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολυεπίπεδες επαφές με το Ισραήλ, με πρώτο αντικείμενο μια πιθανή επιστροφή στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός του 1974 και με επόμενο στάδιο μια ευρύτερη διαπραγμάτευση για το μέλλον του Γκολάν. 

Τα Υψώματα καταλήφθηκαν το 1967 όταν μια συμμαχία αποτελούμενη από την Αίγυπτο, τη Συρία, την Ιορδανία και το Ιράκ, με μικρότερη συμμετοχή και του Λιβάνου, επιτέθηκε στο Ισραήλ, με στόχο να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος. Το Ισραήλ αποκλείει κάθε συζήτηση για επιστροφή τους λέγοντας ότι αυτό θα σημαίνει επάνοδο στη μέχρι το 1967 εποχή, όταν η Γαλιλαία και το βόρειο Ισραήλ ήταν εκτεθειμένα σε συνεχείς επιθέσεις Αράβων. Μόνο οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει επίσημα το έδαφος ως ισραηλινή επικράτεια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της
«Άνοιξαν οι ουρανοί»: Μαύρα σύννεφα σκέπασαν την Κύπρο - Εικόνες από διάφορες περιοχές του νησιού - VIDEO
Κύπρια ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες που προκαλούν σάλο – «Γιατί η πρώτη σας ενόχλησε;»
Μαθητές με διατροφικές διαταραχές: Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί – Πού εντοπίζονται κενά
Ξαφνικό «μπλακ άουτ» σε περιοχές στην Κύπρο: Τι προκάλεσε τις διακοπές ρεύματος - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρεις αγωνιστικές και βαρύ πρόστιμο για χειρονομία στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

 17.04.2026 - 15:53
Επόμενο άρθρο

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

 17.04.2026 - 16:12
ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα