«Κοκτέιλ» σκόνης και καταιγίδων – Πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κοκτέιλ» σκόνης και καταιγίδων – Πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα

 17.04.2026 - 18:04
«Κοκτέιλ» σκόνης και καταιγίδων – Πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα

Χαμηλή πίεση με κέντρο στα νοτιοδυτικά του νησιού, αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Στην ατμόσφαιρα μέχρι και την Κυριακή θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια αναμένεται αργότερα να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ωστόσο θα εξασθενίσουν και θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί και στα βόρεια βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα στραφούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι, 4 Μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα αρχικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και τα βόρεια αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ το πρωί θα σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές των ορεινών και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

  •  17.04.2026 - 11:02
Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο

  •  17.04.2026 - 16:12
Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

  •  17.04.2026 - 13:31
Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

  •  17.04.2026 - 11:53
SOS από τη Μετεωρολογική: Η αφρικανική σκόνη «καταπίνει» την Κύπρο – Έκτακτο δελτίο καιρού

SOS από τη Μετεωρολογική: Η αφρικανική σκόνη «καταπίνει» την Κύπρο – Έκτακτο δελτίο καιρού

  •  17.04.2026 - 18:14
«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

«Μπάλες γκολφ» με άρωμα... κάνναβης και σοκολάτες ναρκωτικών - Τα απίστευτα ευρήματα του Τελωνείου – Δείτε φωτογραφίες

  •  17.04.2026 - 16:26
Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

  •  17.04.2026 - 10:27
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

  •  17.04.2026 - 11:50

