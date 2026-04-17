Γυναίκα ξέχασε σε τρένο στη Γερμανία πακέτο με 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες

Το προσωπικό των σιδηροδρόμων σήμανε συναγερμό και η αστυνομία κατάφερε αργότερα να εντοπίσει την ιδιοκτήτρια και να της παραδώσει το ασυνήθιστο φορτίο.

Ο μηχανοδηγός του περιφερειακού τρένου που εκτελούσε δρομολόγιο από το Χέρενμπεργκ στο Τίμπιγκεν εντόπισε σε βαγόνι πακέτο στο οποίο υπήρχε ένδειξη «Αράχνες και Σκορπιοί» και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Αφού το πακέτο παραδόθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Τίμπιγκεν, επισημάνθηκε η επαγγελματικά τυπωμένη ετικέτα η οποία υποδείκνυε τον ιδιοκτήτρια του πακέτου, ενώ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επιβεβαίωνε και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας των ειδών, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επρόκειτο για 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες Avicularia geroldi, οι οποίες ήταν σώες και αβλαβείς, συσκευασμένες ανά μία μέσα στο πακέτο. Η αστυνομία επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια, η οποία παρέλαβε το δέμα της αργότερα την ίδια μέρα, εξηγώντας ότι το είχε ξεχάσει στο τρένο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως διευκρινίστηκε, δεν σημειώθηκε κάποια παράβαση κατά τη διαδικασία μεταφοράς των αραχνών.

ΠΗΓΗ: protothema.gr