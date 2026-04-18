Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα: Σάββας, Ιωάννης, Αθανασία, Κοσμάς, Ακάκιος, Κοσμάς, Ευθύμιος

Άγιος Νεομάρτυρας Ιωάννης

Ο Άγιος Νεομάρτυς ᾿Ιωάννης γεννήθηκε στο χωριό Τέροβο ᾿Ιωαννίνων από φιλόθεους και ευσεβείς γονείς. ᾿Από νωρίς εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα όπου εξασκούσε τα επάγγελμα του ράπτη.

Μετά τον θάνατο των γονιών του μετέβη στην Κωνσταντινούπολη επί Πατριάρχου Ιερεμίου Α’ (1525-1545) και επί σουλτάνου Σουλεϊμάν του Β (1520-1560).

Περικοσμούμενος με ψυχικές και σωματικές αρετές εκίνησε των φθόνο των Τούρκων, οι οποίοι τον πίεζαν να γίνει Μουσουλμάνος.

Ο Ιωάννης όμως απέκρουσε τις δελεαστικές προτάσεις των Τούρκων και αποφάσισε να μαρτυρήσει για την αγάπη του στον Χριστό. Έτσι προσέφυγε στον πνευματικό του και αφού εξομολογήθηκε του δήλωσε τον πόθο του για το μαρτύριο.

Ο πνευματικός αρχικά τον απέτρεψε και έτσι ο Ιωάννης ανέλαβε της εκτέλεση της αποφάσεώς του.

Συγκινημένος ύστερα από λίγο από την ανάμνηση των Παθών του Κυρίου κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, πήγε και πάλι στον πνευματικό του και του ζήτησε την ευχή και την ευλογία του και ζήτησε την ευχή και την ευλογία του για το μαρτύριο. Όμως απετράπη για δεύτερη φορά από τον πνευματικό.

Ο Ιωάννης επανήλθε τη Μεγάλη Παρασκευή στον πνευματικό του λέγοντας ότι είδε όραμα ότι χόρευε μέσα σε φλόγες μεγάλης φωτιά. Τότε έλαβε από την πνευματικό του την ποθούμενη ευλογία.

Μεταβαίνοντας στο εργαστήριο του είδε να τον πλησιάζουν Τούρκοι που τον προέτρεπαν να αλλαξοπιστήσει και τον κατηγορούσαν ότι όταν ήταν στα Τρίκαλα είχε αρνηθεί τον Χριστό.

Ο Ιωάννης όμως περιφρόνησε με τους λόγους του τη θρησκεία του Μωάμεθ όπου άναψε τον θυμό των Τούρκων οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον κριτή όπου αποφάσισε να τον μαστιγώσουν και να τον ρίξουν στη φωτιά, όπως και έγινε.

Όσιος Ιωάννης ο Ησυχαστής

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ησυχαστής έζησε κατά τον 8ο αιώνα μ.Χ. και ήταν μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου (τιμάται 20 Νοεμβρίου). Από νεαρή ηλικία ζήλωσε τον ασκητικό βίο και απήλθε προς τον Άγιο Γρηγόριο τον Δεκαπολίτη, ίσως στον Όλυμπο, γενόμενος μοναχός και διδασκόμενος τα της μοναχικής πολιτείας. Η υπακοή του προς τον διδάσκαλό του υπήρξε περιβόητη, γι' αυτό δε και ο Άγιος Γρηγόριος έχαιρε και δόξαζε τον Θεό. Μετά τον θάνατο του διδασκάλου του, κατά το παράδειγμα αυτού, αφού περιέτρεξε ξένους τόπους, ήλθε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, όπου και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Εκεί καλλιεργήθηκαν εντός του περισσότερο οι πηγές της ευσεβούς κατανύξεως και η αφοσίωσή του προς τον Θεό προσέλαβε νέα δύναμη και φλόγα.

Ο Όσιος Ιωάννης εγκαταβίωσε στη μονή Χαρίτωνος, όπου και κοιμήθηκε με ειρήνη.