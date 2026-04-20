Super Mario: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το όνομα του Λουίτζι - Ποιο υπαρκτό πρόσωπο ήταν

Οι λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι η Nintendo ονόμασε τον μουστάκια, υδραυλικό-υπερήρωα τον Super Mario της προς τιμήν του ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου στεγαζόταν η εταιρεία, του επιχειρηματία από την πολιτεία της Ουάσιγκτον, Μάριο Άρνολντ Σεγκάλε.

Όμως, μόλις πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η Nintendo ενδέχεται να ονόμασε, χωρίς να το γνωρίζει, τον φανταστικό αδελφό του Super Mario  προς τιμήν του πραγματικού πατέρα του Σεγκάλε: τον Λουίτζι, η βιογραφία του οποίου θυμίζει εκείνη εκατομμυρίων Ιταλών μεταναστών στις ΗΠΑ τον 20ό αιώνα.

Η Elisabeth Zetland, ερευνήτρια της πλατφόρμας MyHeritage, εξερευνώντας το παρελθόν της οικογένειας Σεγκάλε, ανακάλυψε ότι ο πατέρας του Μάριο Σεγκάλε ονομαζόταν... Λουίτζι.

Αν και η επίσημη εκδοχή της Nintendo θέλει το όνομα «Λουίτζι» να επιλέχθηκε επειδή κάνει ρίμα με την ιαπωνική λέξη ruigi (που σημαίνει "παρόμοιος"), η ύπαρξη ενός πραγματικού Λουίτζι Σεγκάλε προσθέτει ένα νέο επίπεδο ιστορικού βάθους.

Όπως δήλωσε η Zetland στον Guardian: «Είναι μάλλον μια σύμπτωση – αλλά ίσως μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών».

Η Πραγματική Ιστορία του Λουίτζι Σεγκάλε

Ο Λουίτζι Μαρία Σεγκάλε δεν ήταν ήρωας ψηφιακών κόσμων, αλλά ένας μετανάστης που κυνήγησε μια καλύτερη ζωή. Γεννήθηκε το 1886 στο Favale di Malvaro, κοντά στη Γένοβα. Το 1909 έφτασε στο Ellis Island της Νέας Υόρκης και τελικά εγκαταστάθηκε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Υπηρέτησε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (ως Λουίτζι Σεγκάλε), έγινε αγρότης και κατάφερε να χτίσει μια ευημερούσα ζωή καλλιεργώντας κηπευτικά.

Ο γιος του, Μάριο, γεννήθηκε το 1934. Ήταν αυτός ο Μάριο που, δεκαετίες αργότερα, θα νοίκιαζε μια αποθήκη στη Nintendo και θα «εισέβαλε» στα γραφεία τους ζητώντας το καθυστερημένο ενοίκιο, εμπνέοντας την ομάδα του Shigeru Miyamoto να δώσει το όνομά του στον χαρακτήρα που μέχρι τότε ονομαζόταν απλώς «Jumpman».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος
Βαρύ πένθος στον Αρακαπά – Πέθανε ο πατήρ Αντρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία του - Φωτογραφία
Καλή ευκαιρία: Στο «σφυρί» πάνω από 100 αντικείμενα από την Αστυνομία – Από μοτοσικλέτες μέχρι… κοσμήματα – Δείτε φωτογραφίες
«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι άποψη έχουν οι Κύπριες γυναίκες για τους Κύπριους άντρες – H απάντηση εξέπληξε μας

 

 

 

Αναστάτωση σε λύκειο: Τοποθέτησαν οδοντογλυφίδες και μπλόκαραν τις κλειδαριές - Με καθυστέρηση η έναρξη μαθημάτων

Σοκ από σύλληψη γνωστής influencer για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: Το στοίχημα για ένταξη στη νέα Βουλή – Η ενισχυτική «κρυφή» ψήφος και τα ανοιχτά ζητήματα

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος

Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

«Παγκόσμιο φαινόμενο» η Κύπρος: Κόβουν το ρεύμα επειδή... συννέφιασε – Στα χαρακώματα για τις αποζημιώσεις των φωτοβολταϊκών

Καλή ευκαιρία: Στο «σφυρί» πάνω από 100 αντικείμενα από την Αστυνομία – Από μοτοσικλέτες μέχρι… κοσμήματα – Δείτε φωτογραφίες

ΟΜΟΝΟΙΑ: Έντονη αντίδραση για την ρατσιστική επίθεση σε Κουλιμπαλί - Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία

