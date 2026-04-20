Σοκ από σύλληψη γνωστής influencer για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο
Σοκ από σύλληψη γνωστής influencer για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

 20.04.2026 - 10:28
Σκηνές χάους διαδραματίστηκαν στο κέντρο του Λονδίνου τα ξημερώματα της Κυριακής όταν μία 29χρονη παρέσυρε πεζούς με το αυτοκίνητό της μετά από έντονο καυγά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Argyll γύρω στις 04:30.

Μια 30χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, ενώ σε μια τρίτη γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για ελαφρύτερα τραύματα.

Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη στο σημείο του συμβάντος και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για γνωστή influencer.

Η μητροπολιτική αστυνομία διευκρίνισε ότι το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο του Σόχο, δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία.

Βίντεο που τραβήχτηκε από αυτόπτες μάρτυρες και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει έναν καυγά μεταξύ αρκετών γυναικών στο σημείο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, μια γυναίκα φαίνεται να μπαίνει σε αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια κινήθηκε προς τα εμπρός και χτύπησε μια άλλη γυναίκα που στεκόταν στο πεζοδρόμιο.

Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση μαζί με το ποδήλατό του, χτυπήθηκε επίσης από το όχημα.

«Αν και αυτό το περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς τα ξημερώματα, τα καταστήματα στην περιοχή ήταν ακόμη ανοιχτά και πιστεύουμε ότι αρκετοί άνθρωποι θα είδαν τι συνέβη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Super Mario: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το όνομα του Λουίτζι - Ποιο υπαρκτό πρόσωπο ήταν

Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

