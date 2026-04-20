Καταγγελίες για αυξήσεις-μαϊμού: Πρατήρια ανέβασαν τιμές χωρίς καν να παραλάβουν καύσιμα

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», έφερε στο φως στοιχεία που κάνουν λόγο για μια «μεταδοτική» τάση ανόδου των τιμών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να στερείται λογικής βάσης.

​Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, αμέσως μετά την περίοδο του Πάσχα, ενώ μια συγκεκριμένη εταιρεία ανακοίνωσε αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο και άλλα πρατήρια, που ανήκουν σε διαφορετικές εταιρείες οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει σε καμία επίσημη αύξηση, να ανεβάζουν τις τιμές τους. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 22 πρατήρια επέβαλαν αυξήσεις χωρίς καν να έχουν παραλάβει νέα, ακριβότερα φορτία καυσίμων, γεγονός που εγείρει σοβαρές υποψίες για εκμετάλλευση της αγοράς.

​Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από το ζήτημα της κρατικής επιδότησης. Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, παρά την προσπάθεια του κράτους να ανακουφίσει τους πολίτες, υπήρξαν 19 πρατήρια που δεν μείωσαν καθόλου τις τιμές τους, ενώ άλλα 97 προχώρησαν σε μειώσεις μικρότερες από αυτές που αναμένονταν. Αυτή η εικόνα της αγοράς, όπου οι μειώσεις δεν φτάνουν ποτέ πλήρως στην τσέπη του καταναλωτή, αλλά οι αυξήσεις επιβάλλονται με ταχύτητα «ιού», προκαλεί την οργή του Συνδέσμου Καταναλωτών.

​Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εξαπέλυσε «πυρά» κατά της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία του για τις δηλώσεις περί «εντυπωσιασμού». Ο κ. Δρουσιώτης προκάλεσε την Υπηρεσία να δώσει εξηγήσεις για το τι θεωρεί αδικαιολόγητο, τονίζοντας ότι τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Σύνδεσμος αντλούνται από το ίδιο το παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.