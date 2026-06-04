Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική - Ξέσπασε πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού

Επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Βασιλικού και επαρχίας Λεμεσού.

Η πυρκαγιά είναι σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, δέντρα και σωρούς από άχρηστα υλικά, έκτασης περίπου έξι δεκαρίων. Έχει προστατευθεί γειτνιάζουσα μεμονωμένη κατοικία.

Υποστηρίζει το Τμήμα Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας με μία φορητή μονάδα πυρόσβεσης, καθώς και ένας ιδιωτικός ελκυστήρας.