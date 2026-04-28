Τι αποφεύγουν οι αεροσυνοδοί στις πτήσεις - Προτείνουν να κάνουμε το ίδιο

Αεροσυνοδοί με διαφορετικά χρόνια προϋπηρεσίας κλήθηκαν να μοιραστούν κόλπα της δουλειάς που μπορούν να μας βοηθήσουν όλους, να ταξιδεύουμε σαν επαγγελματίες.



Αποκάλυψαν τι δεν λείπει από την τσάντα τους, σε κάθε πτήση, τι αποφεύγουν και τι είναι χρήσιμο να κάνουμε και να μην κάνουμε, όταν είμαστε στον αέρα.

Oι προτάσεις των ειδικών για τις πτήσεις μας

Οι εκπρόσωποι πληρωμάτων αεροσκάφους που μίλησαν στο Travel + Leisure έδωσαν γενικές οδηγίες. Για παράδειγμα, υποστήριξαν ότι καλό είναι να έχουμε πάντα μαζί μας μια μάσκα ύπνου, καθώς αυτός που κάθεται στο παράθυρο μπορεί να θέλει να ατενίζει το άπειρο σε όλη την πτήση -παρεμπιπτόντως, ο ίδιος άνθρωπος καλό είναι να φοράει αντηλιακό– και κάλτσες συμπίεσης «που κάνουν καλή δουλειά για τη συνολική κυκλοφορία του αίματος, ενώ μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των κιρσών».

Συστήνουν να βάζουμε μια αλλαξιά -κυρίως εσώρουχα– στην χειραποσκευή, μαζί με τα αγαπημένα μας σνακ και έναν φορτιστή και να μην χρησιμοποιούμε ασύρματα ακουστικά, καθώς όλοι είχαν πολλούς επιβάτες που έχασαν τουλάχιστον ένα, στις αναταράξεις.

Δεν απαντάμε σε τηλεφωνικές κλήσεις στον αέρα, γιατί είναι παράνομο και πηγαίνουμε στην τουαλέτα πριν την επιβίβαση. Όχι με το που μπούμε στο αεροπλάνο, γιατί «καθυστερείτε τις διαδικασίες».



Τέλος, δεν περιμένουμε να μας βοηθήσουν οι αεροσυνοδοί να βάλουμε τη βαλίτσα μας πάνω από τη θέση μας. Δεν επιτρέπεται να το κάνουν, «για λόγους ευθύνης», αλλά σκεφτείτε τον εαυτό σας να ταξιδεύει πολλές φορές μέσα στην ημέρα, με τουλάχιστον 250 επιβάτες σε κάθε πτήση και να βοηθάει τουλάχιστον 10. Πώς πιστεύετε ότι θα ανταποκριθεί το χέρι σας, ο αγκώνας και η ωμοπλάτη σας, μέσα στα χρόνια;

Πάμε και σε πιο ειδικές καταστάσεις.

#1 Έχουν πάντα υγρά μαντηλάκια

Όλοι οι αεροσυνοδοί συνέστησαν να έχουμε μαζί μας υγρά, ιδανικά αντισηπτικά, μαντηλάκια και να σκουπίζουμε με αυτά το τραπεζάκι μας, αλλά και το κάθισμα “από πάνω έως κάτω”, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έκανε ο προηγούμενος που καθόταν στη θέση μας.

Μια αεροσυνοδός κατέθεσε ότι έχει δει άνθρωπο να βάζει στο τραπεζάκι τα γυμνά του πόδια και έναν άλλον να κάθεται στο κάθισμα με γυμνά τα οπίσθια του. «Είχε σηκωθεί και όταν κάθισε, το παντελόνια του είχε πέσει -κι εκείνος δεν το τράβηξε να πάει στη θέση του». Ναι, οι θέσεις καθαρίζονται μεταξύ των πτήσεων, αλλά κάντε έναν κόπο να καθαρίσετε κι εσείς το χώρο σας.

#2 Δεν αγγίζουν τον καφέ

Οι αεροσυνοδοί δεν πίνουν καφέ «και εφόσον δεν το κάνουμε εμείς, καλό είναι να μην το κάνετε κι εσείς». Το πρόβλημα δεν είναι ο καφές, αλλά «το πού φυλάσσεται το νερό». Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι δεν έχουν δει ποτέ κανέναν να καθαρίζει τις καφετιέρες, ενώ μια κατέθεσε ότι «το φιλτραρισμένο νερό δεν είναι το πιο καθαρό». Σε ό,τι αφορά τον πάγο, είναι μύθος πως είναι και αυτός βρώμικος «καθώς φυλάσσεται σε σακούλες».

#3 Δεν πίνουν αναψυκτικά και αποφεύγουν το φαγητό των πτήσεων

Ο βασικός λόγος που αεροσυνοδοί είπαν πως δεν πίνουν ανθρακούχα ποτά, είναι γιατί υπό την πίεση στο αεροπλάνο «νιώθετε το στομάχι σας να φουσκώνει, δίχως τελειωμό». Μια περίπτωση ομολόγησε πως δεν τρώει το φαγητό στις πτήσεις, γιατί έχει πολύ νάτριο -ώστε να συντηρείται- και το αλάτι πρήζει.

«Όσο υψηλότερο είναι το υψόμετρο στο αεροπλάνο, τόσο περισσότερο πρέπει να διατηρήσετε τη γεύση. Και δεν είναι όλα άσχημα, προφανώς, αλλά είναι πολλά».

Ένας σχολίασε ότι «αν η λίστα συστατικών είναι μεγαλύτερη από μια απόδειξη CVS, τότε ίσως να μην θέλετε να το βάλετε στον οργανισμό σας. Επίσης, αν λήγει σε ένα χρόνο από τώρα και είναι ένα σάντουιτς με αυγά, ίσως θα έπρεπε να κάνετε μερικές ερωτήσεις».

Εμείς μπορεί να βλέπουμε μια μοσχαρίσια μπριζόλα με πατάτες και μερικά φασολάκια, αλλά το πιάτο «έχει 34 συστατικά», εκ των οποίων τα περισσότερα είναι συντηρητικά.

#4 Πίνουν πολύ νερό

Στις πτήσεις αφυδατωνόμαστε πολύ γρήγορα -εντός δέκα λεπτών- και αυτή η συνθήκη γίνεται όλο και χειρότερη, όσο είμαστε στον αέρα. Οπότε, είναι χρήσιμο να πίνουμε πολύ νερό και στις μεγάλες πτήσεις να χρησιμοποιούμε ενυδατικές προσώπου και lip balm.

#5 Ανταποδίδουν την καλοσύνη

Όπως εξηγούν οι αεροσυνοδοί, υπάρχουν ταξιδιώτες που τους πηγαίνουν δώρα, με την ελπίδα ότι θα αναβαθμιστεί η θέση τους. Εξηγούν πως δεν έχουν όλοι αυτήν τη δύναμη, αλλά «αν ξύσετε την πλάτη μου, θα ξύσω τη δική σας. Πιθανότατα θα σας δώσω λίγο δωρεάν αλκοόλ. Θα σας δώσω επιπλέον προσοχή».

Η ευγένεια προς τους ανθρώπους που μας φροντίζουν εν πτήσει, μπορεί αν σημαίνει απλά ότι βγάζουμε τα ακουστικά, όταν έρχονται και τους κοιτούμε στα μάτια (δεν λέμε τι θέλουμε στο κενό). «Η καλοσύνη μας βοηθάει πολύ. Αρκεί να ακούμε ένα “ευχαριστώ” για αυτά που κάνουμε, καθώς νομίζω ότι είμαστε αρκετά υποτιμημένοι».

