Αντρος Κυπριανού για υπόθεση «Σάντυ» : «Να μελετηθούν οι καταγγελίες και να δημοσιοποιηθούν τα ευρήματα» - Βίντεο

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο ο Άντρος Κυπριανού Τέως Γ.Γ.ΑΚΕΛ, τοποθετήθηκε για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη και τους χειρισμούς της Αστυνομίας "Είναι σοβαρές καταγγελίες και πρέπει να μελετηθούν και να δοθούν στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχει πλήρη διαφάνεια για το πόρισμα"

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε σχέση με τους ισχυρισμούς που προβάλλει ο Μακάριος Δρουσιώτης, οι οποίοι αφορούν το πολιτικοδικαστικό σύστημα και πιθανές υποθέσεις διαφθοράς και χρηματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις από πρόσωπα που κατονομάζονται στα επίμαχα μηνύματα, είτε ως εμπλεκόμενα είτε ως άτομα που φέρονται να είχαν επαφές με ελεγχόμενα πρόσωπα.

Μεταξύ άλλων, κατάθεση έδωσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφορικά με την «Αδελφότητα των Ροδόσταυρων», ενώ οι ανακριτές είχαν συνάντηση και με τον ίδιο τον Άντρο Κυπριανού.

Η κατάθεσή του σχετίζεται με τον ισχυρισμό του Μακάριου Δρουσιώτη ότι, κατόπιν προτροπής του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου, είχε εισηγηθεί τον Γιώργο Σαββίδη για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα αντί του Ιωνά Νικολάου. Ο κ. Κυπριανού απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, θέση την οποία επανέλαβε τόσο δημόσια όσο και ενώπιον των ανακριτών.

Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο ζήτημα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, ο κ. Κυπριανού σημείωσε ότι η κρίση δεν προέκυψε ούτε από τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα ούτε αποκλειστικά από την υπόθεση «Σάντυς», υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία του πορίσματος.

