Αντρος Κυπριανού για υπόθεση «Σάντυ» : «Να μελετηθούν οι καταγγελίες και να δημοσιοποιηθούν τα ευρήματα» - Βίντεο
Αντρος Κυπριανού για υπόθεση «Σάντυ» : «Να μελετηθούν οι καταγγελίες και να δημοσιοποιηθούν τα ευρήματα» - Βίντεο

 28.04.2026 - 08:49
Έμφαση στην ανάγκη πλήρους διαφάνειας και δημοσιοποίησης των ευρημάτων των ερευνών έδωσε ο τέως Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση «Σάντυς».

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο ο Άντρος Κυπριανού Τέως Γ.Γ.ΑΚΕΛ, τοποθετήθηκε για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη και τους χειρισμούς της Αστυνομίας "Είναι σοβαρές καταγγελίες και πρέπει να μελετηθούν και να δοθούν στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχει πλήρη διαφάνεια για το πόρισμα"

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε σχέση με τους ισχυρισμούς που προβάλλει ο Μακάριος Δρουσιώτης, οι οποίοι αφορούν το πολιτικοδικαστικό σύστημα και πιθανές υποθέσεις διαφθοράς και χρηματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις από πρόσωπα που κατονομάζονται στα επίμαχα μηνύματα, είτε ως εμπλεκόμενα είτε ως άτομα που φέρονται να είχαν επαφές με ελεγχόμενα πρόσωπα.

Μεταξύ άλλων, κατάθεση έδωσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφορικά με την «Αδελφότητα των Ροδόσταυρων», ενώ οι ανακριτές είχαν συνάντηση και με τον ίδιο τον Άντρο Κυπριανού.

Η κατάθεσή του σχετίζεται με τον ισχυρισμό του Μακάριου Δρουσιώτη ότι, κατόπιν προτροπής του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου, είχε εισηγηθεί τον Γιώργο Σαββίδη για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα αντί του Ιωνά Νικολάου. Ο κ. Κυπριανού απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, θέση την οποία επανέλαβε τόσο δημόσια όσο και ενώπιον των ανακριτών.

Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο ζήτημα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, ο κ. Κυπριανού σημείωσε ότι η κρίση δεν προέκυψε ούτε από τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα ούτε αποκλειστικά από την υπόθεση «Σάντυς», υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία του πορίσματος.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις αρχές Μαρτίου, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

  •  28.04.2026 - 09:00
Βουλευτικές: Πολωμένο σκηνικό- Χρίστου εναντίον Αννίτας - Το μήνυμα ΔΗΣΥ απέναντι στην τοξικότητα και η επαναφορά του «μαύρου βαν» από το ΑΚΕΛ

  •  28.04.2026 - 06:25
Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ο 21χρονος Άγγελος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό

  •  28.04.2026 - 06:20
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι κτηνοτρόφοι: Αποφασίζουν νέα δυναμικά μέτρα – «Ανοιχτή η πόρτα του Προεδρικού», δηλώνει ο ΠτΔ

  •  28.04.2026 - 09:02
Στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση η 37χρονη που παρασύρθηκε από όχημα - Υπέστη κάταγμα κρανίου

  •  28.04.2026 - 07:57
Άγρια επίθεση σε ντελιβερά στη Λεμεσό: Τέσσερις κουκουλοφόροι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

  •  28.04.2026 - 08:29
Απίστευτο: Τουρίστρια έκανε τατουάζ το λογότυπο Δήμου στον καρπό της - Ο λόγος θα σε εκπλήξει - Φωτογραφία

  •  28.04.2026 - 09:32
Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

  •  28.04.2026 - 09:39

