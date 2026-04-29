ΑρχικήLike Online
 29.04.2026 - 09:09
Επανέρχονται οι αφαιρούμενες μπαταρίες στα κινητά αλλά θα σου χαλάσουν τη νοσταλγία

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2027 υποχρεώνει τους κατασκευαστές κινητών να σχεδιάζουν συσκευές με μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη.

Παρά τη γενική αίσθηση ότι θα γυρίσουμε στην εποχή που αφαιρούσαμε το πίσω κάλυμα σε δευτερόλεπτα, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Τι ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός

Το κρίσιμο σημείο της ευρωπαϊκής ρύθμισης είναι η φράση “commercially available tools”, δηλαδή εμπορικά διαθέσιμα εργαλεία. Δεν απαιτείται από τον κατασκευαστή να επιτρέπει την αφαίρεση της μπαταρίας με τα νύχια ή χωρίς εργαλεία. Αρκεί η διαδικασία να γίνεται με κοινά εργαλεία, χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό, χωρίς διαλύτες και χωρίς τη χρήση θερμικής ενέργειας — δηλαδή χωρίς πιστολάκι θερμότητας για το λιώσιμο της κόλλας.

Αυτό σημαίνει στην πράξη το τέλος του heat gun στις επισκευές, αλλά όχι την επιστροφή στα πλαστικά πίσω καπάκια. Τα σύγχρονα flagship κινητά παραμένουν σφραγισμένα με κόλλα, και οι κατασκευαστές αναζητούν λύσεις που να συνδυάζουν αντοχή σε νερό IP68 με ευκολότερη πρόσβαση στο εσωτερικό.

Γιατί η νοσταλγία μας ξεγελάει

Οι αφαιρούμενες μπαταρίες της δεκαετίας του 2010 είχαν αρκετά προβλήματα που τείνουμε να ξεχνάμε. Οι συσκευές ήταν πιο χοντρές, τα πίσω καπάκια εύθραυστα και η στεγανότητα ουσιαστικά ανύπαρκτη. Το πλαστικό σώμα ήταν αναγκαστική επιλογή για να επιτρέψει το άνοιγμα, και η ποιότητα κατασκευής υποχωρούσε σαφώς σε σχέση με τα μεταλλικά ή γυάλινα unibody μοντέλα που ακολούθησαν.

Παράλληλα, οι σύγχρονες μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν βελτιωθεί δραματικά. Η Apple αναφέρει ότι από το iPhone 15 και μετά, οι μπαταρίες διατηρούν περίπου 80% της χωρητικότητάς τους μετά από 1.000 κύκλους φόρτισης — κάτι που μεταφράζεται περίπου σε τρία χρόνια καθημερινής χρήσης πριν αρχίσει η αισθητή φθορά.

Τι αλλάζει πρακτικά για τον χρήστη

Ο νέος κανονισμός δεν σημαίνει hot-swap μπαταρίες. Σημαίνει ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται χωρίς ειδικά εργαλεία ή διαλύτες. Αν χρειαστούν εξιδεικευμένα εργαλεία, ο κατασκευαστής υποχρεούται να τα παρέχει δωρεάν ή σε λογική τιμή. Παράλληλα, τα ανταλλακτικά πρέπει να διατίθενται για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου.

Το κίνημα Right to Repair και οργανισμοί όπως η iFixit έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της νομοθεσίας, ασκώντας πίεση επί χρόνια ενάντια στις κολλημένες μπαταρίες και το κόστος που επιβάλλουν στον καταναλωτή.

ΠΗΓΗ: techblog.gr

Η αποχή δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μήνυμα. Και στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το μήνυμα αυτό έγινε πιο ηχηρό από ποτέ. Πάνω από ένας στους τρεις πολίτες επέλεξε να μην πάει στις κάλπες. Δεν πρόκειται για αδιαφορία με την απλοϊκή έννοια που συχνά της αποδίδεται. Πρόκειται για μια συνειδητή στάση, που κρύβει θυμό, απογοήτευση και βαθιά απαξίωση προς το πολιτικό σύστημα.

