ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

 30.04.2026 - 11:41
Υπόθεση πιθανής απαγωγής 22χρονου διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα. Για σκοπούς διευκόλυνσης της διερεύνησης της υπόθεσης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, προχώρησαν σήμερα στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον 20χρονου.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα της 28ης Απριλίου 2026, λήφθηκε πληροφορία από κάτοικο Λάρνακας, για πιθανή απαγωγή προσώπου, αφού όπως είπε είδε αριθμό προσώπων, να σπρώχνουν άγνωστο του πρόσωπο και να το βάζουν με τη βία σε αυτοκίνητο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και από εξετάσεις που διενήργησαν εξασφάλισαν μαρτυρία ότι λίγο προηγουμένως ομάδα προσώπων φέρεται να εισήλθε σε παρακείμενο διαμέρισμα και να επιτέθηκε στους ενοίκους. Από περεταίρω εξετάσεις εξασφαλίστηκε επίσης μαρτυρία, ότι αγνοείται η τύχη 22χρονου, που διαμένει στο εν λόγω διαμέρισμα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί και καταζητείται.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων επιστρέφουν στο τραπέζι του διαλόγου, με την κυβέρνηση να εκπέμπει σήμα ετοιμότητας για ουσιαστική επανεκκίνηση.

