Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα της 28ης Απριλίου 2026, λήφθηκε πληροφορία από κάτοικο Λάρνακας, για πιθανή απαγωγή προσώπου, αφού όπως είπε είδε αριθμό προσώπων, να σπρώχνουν άγνωστο του πρόσωπο και να το βάζουν με τη βία σε αυτοκίνητο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και από εξετάσεις που διενήργησαν εξασφάλισαν μαρτυρία ότι λίγο προηγουμένως ομάδα προσώπων φέρεται να εισήλθε σε παρακείμενο διαμέρισμα και να επιτέθηκε στους ενοίκους. Από περεταίρω εξετάσεις εξασφαλίστηκε επίσης μαρτυρία, ότι αγνοείται η τύχη 22χρονου, που διαμένει στο εν λόγω διαμέρισμα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί και καταζητείται.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.