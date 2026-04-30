ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

 30.04.2026 - 11:39
Σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων επιστρέφουν στο τραπέζι του διαλόγου, με την κυβέρνηση να εκπέμπει σήμα ετοιμότητας για ουσιαστική επανεκκίνηση.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν την ερχόμενη Παρασκευή, 8 Μαΐου. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 4 το απόγευμα στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα ραντεβού που θεωρείται καθοριστικό για τη διατήρηση της κινητικότητας στο εθνικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η σταθερή επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την υπέρβαση των υφιστάμενων αδιεξόδων. Ο απώτερος στόχος είναι η βήμα προς βήμα διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επιστροφή σε τροχιά ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, μακριά από τη στασιμότητα του παρελθόντος.

​Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο χρονικό ορόσημο που τίθεται πλέον επιτακτικά στο κάδρο των εξελίξεων. Ο κ. Λετυμπιώτης ήταν σαφής, τονίζοντας πως ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθεί, χαρακτηρίζοντας την παρούσα συγκυρία ως μια ευκαιρία που επιβάλλεται να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Με τη δήλωση αυτή, η κυβέρνηση υπογραμμίζει την κρισιμότητα του χρόνου, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται στη συνάντηση της Παρασκευής με συγκεκριμένη ατζέντα και βούληση για πρόοδο.

