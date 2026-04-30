ΒΙΝΤΕΟ: «Σώστε τα παχύουρα»: Κραυγή αγωνίας από Κύπριο κτηνοτρόφο – «Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν»

Σε απόγνωση δηλώνει ο Κώστας Μούσκος σε δηλώσεις του στο sigma στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι», καθώς εδώ και εβδομάδες επικρατεί αβεβαιότητα για την τύχη της μονάδας του. Όπως αναφέρει, «στις 16 Απριλίου με ειδοποίησαν ότι η μονάδα μου βγήκε θετική και από τότε περιμένουμε», την ώρα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί «και οι δύο εμβολιασμοί» και όλοι αναμένουν την τελική απόφαση των αρμόδιων αρχών.

Η φάρμα του αριθμεί περίπου 500 ζώα, ενώ συνολικά στην Κύπρο τα παχύουρα πρόβατα φτάνουν μόλις τα 1100, γεγονός που καταδεικνύει τη σπανιότητα της συγκεκριμένης φυλής. «Η μόνη πληροφορία που ξέρουμε είναι ότι εντός εβδομάδας θα γίνει συνεδρία για να βγάλουν απόφαση», σημειώνει, περιγράφοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί.

Τα συγκεκριμένα ζώα, όπως εξηγεί, δεν αποτελούν απλώς μια παραγωγική μονάδα, αλλά σημαντικό κομμάτι της αγροτικής κληρονομιάς του τόπου. «Με τα συγκεκριμένα ζώα κάνουμε γενετική βελτίωση, έχουν γαλακτοπαραγωγή και τα αρνιά τα αρσενικά πάνε για κατανάλωση για το κρέας», αναφέρει, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους τόσο στην παραγωγή όσο και στη διατήρηση της φυλής.

Ωστόσο, για τον ίδιο, το μεγαλύτερο διακύβευμα δεν είναι οικονομικό. «Η οικονομική ζημιά είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούμε κοντά στην απώλεια του γενετικού σπάνιου υλικού», τονίζει, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια φυλή που «είναι η παράδοση μας, η ταυτότητα μας». Όπως επισημαίνει, «υπήρχε το πρόβατο αυτό για χιλιάδες χρόνια στην Κύπρο και είναι κρίμα να χάσουμε αυτό το γενετικό υλικό».

Ο κ. Μούσκος δηλώνει αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σωθεί η φυλή, ακόμη και υπό αυστηρούς περιορισμούς. «Πρέπει με κάθε θυσία… είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν για να γλυτώσει η φυλή», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι η εκτροφή αυτή αποτελεί οικογενειακή κληρονομιά, καθώς «αυτά τα ζώα τα έχουμε από το 1870 από γενιά σε γενιά».

