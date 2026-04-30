ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Η πρόταση-κλειδί για τις συγκλίσεις και το στοίχημα της «νηφαλιότητας» από την άλλη πλευρά

 30.04.2026 - 12:25
Κυπριακό: Η πρόταση-κλειδί για τις συγκλίσεις και το στοίχημα της «νηφαλιότητας» από την άλλη πλευρά

Στην αντεπίθεση με συγκεκριμένες προτάσεις και ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας περνά η Κυβέρνηση, αναμένοντας πλέον τη νηφάλια ανταπόκριση της τουρκοκυπριακής πλευράς για να σπάσει το αδιέξοδο.

Απαντώντας σε ερώτηση του ThemaOnline σχετικά με την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την καταγραφή των συγκλήσεων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αποκάλυψε ότι το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης δέσμης πρωτοβουλιών που έχουν ήδη τεθεί ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Τουφάν Έρχιουρμαν.

​Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η πρόταση για καταγραφή των συγκλίσεων δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση, αλλά μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας του Προέδρου Χριστοδουλίδη να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για την επανέναρξη των συνομιλιών. Οι θέσεις αυτές έχουν ήδη συζητηθεί διεξοδικά παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, με τη Λευκωσία να χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση τη στάση που τηρεί ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτέρες. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η καταγραφή των συγκλήσεων, αν προσεγγιστεί με εποικοδομητική διάθεση από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την ουσιαστική πρόοδο που όλοι ευαγγελίζονται.

​ Ο κ. Λετυμπιώτης κατέστησε σαφές ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνάντηση συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας, ακόμη και εντός της ερχόμενης εβδομάδας, προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού. Με τη φράση «είμαστε στη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών», ο Εκπρόσωπος έστειλε το μήνυμα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αρκείται στη ρητορική, αλλά ζητά παράθεση θέσεων και επιχειρημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Παραδίδεται στην Αρχή κατά Διαφθοράς το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Έρχονται ανακοινώσεις

Σοβαρές καταγγελίες για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ψυχικά ασθενείς κοιμούνται στο πάτωμα - «Οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μαϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Κυπριακό: Η πρόταση-κλειδί για τις συγκλίσεις και το στοίχημα της «νηφαλιότητας» από την άλλη πλευρά

Κυπριακό: Η πρόταση-κλειδί για τις συγκλίσεις και το στοίχημα της «νηφαλιότητας» από την άλλη πλευρά

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

ΒΙΝΤΕΟ: «Σώστε τα παχύουρα πρόβατα»: Κραυγή αγωνίας από Κύπριο κτηνοτρόφο – «Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν»

ΒΙΝΤΕΟ: «Σώστε τα παχύουρα πρόβατα»: Κραυγή αγωνίας από Κύπριο κτηνοτρόφο – «Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν»

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

