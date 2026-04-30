Κυπριακό: Η πρόταση-κλειδί για τις συγκλίσεις και το στοίχημα της «νηφαλιότητας» από την άλλη πλευρά

Απαντώντας σε ερώτηση του ThemaOnline σχετικά με την πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την καταγραφή των συγκλήσεων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αποκάλυψε ότι το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης δέσμης πρωτοβουλιών που έχουν ήδη τεθεί ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Τουφάν Έρχιουρμαν.

​Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η πρόταση για καταγραφή των συγκλίσεων δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση, αλλά μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας του Προέδρου Χριστοδουλίδη να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για την επανέναρξη των συνομιλιών. Οι θέσεις αυτές έχουν ήδη συζητηθεί διεξοδικά παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, με τη Λευκωσία να χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση τη στάση που τηρεί ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτέρες. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η καταγραφή των συγκλήσεων, αν προσεγγιστεί με εποικοδομητική διάθεση από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την ουσιαστική πρόοδο που όλοι ευαγγελίζονται.

​ Ο κ. Λετυμπιώτης κατέστησε σαφές ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνάντηση συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας, ακόμη και εντός της ερχόμενης εβδομάδας, προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού. Με τη φράση «είμαστε στη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών», ο Εκπρόσωπος έστειλε το μήνυμα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αρκείται στη ρητορική, αλλά ζητά παράθεση θέσεων και επιχειρημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το αμέσως επόμενο διάστημα.