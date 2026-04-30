Σοβαρές καταγγελίες για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ψυχικά ασθενείς κοιμούνται στο πάτωμα - «Οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν»

Σε ανακοίνωσή του, ο Κλάδος εκφράζει έντονη ανησυχία «για μια κατάσταση που έχει φτάσει σε οριακό και επικίνδυνο σημείο», σημειώνοντας πως, παρά την αύξηση των κλινών από 20 σε 30 σε κτίρια που είχαν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν έως 20 ασθενείς, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά επιδεινώθηκε σημαντικά.

Σημειώνεται ότι οι υποδομές, αν και σύγχρονες, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια αυξημένο αριθμό ψυχικά ασθενών, ενώ η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων σε περιορισμένους χώρους αυξάνει δραματικά τους κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

Ο Κλάδος αναφέρει ότι είχε εκφράσει εγκαίρως την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο σχέδιο, προειδοποιώντας πως η υπέρβαση της χωρητικότητας θα οδηγούσε σε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις. «Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ασθενών σε περιορισμένους χώρους αυξάνει δραματικά τους κινδύνους, τόσο για τους ίδιους όσο και για το προσωπικό», σημειώνει.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι τους τελευταίους δύο μήνες δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα από τον ΟΚΥπΥ για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κλάδου, δεν έχει παρουσιαστεί σχέδιο δράσης ούτε έχει συγκληθεί συνάντηση για τη διαχείριση του προβλήματος.

Η προώθηση δημιουργίας νέας δομής χωρητικότητας 14 ατόμων, σημειώνεται, δεν επιλύει το πρόβλημα αλλά απλώς μεταφέρει το ζήτημα χωρίς πραγματική αποσυμφόρηση.

Ο Κλάδος τονίζει ότι το Νοσοκομείο Αθαλάσσας δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό τις παρούσες συνθήκες και καλεί τον ΟΚΥπΥ και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. «Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ζητείται, μεταξύ άλλων, η εξεύρεση νέων και κατάλληλων χώρων και υποδομών, καθώς και η σύγκληση έκτακτης συνάντησης με στόχο την παρουσίαση συγκεκριμένου και δεσμευτικού σχεδίου δράσης για την αποσυμφόρηση του νοσοκομείου.

«Η υγεία και η αξιοπρέπεια των ασθενών δεν μπορούν να περιμένουν. Είναι ζήτημα άμεσης ευθύνης και δράσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ