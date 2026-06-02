«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη
«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

 02.06.2026 - 18:30
Σε «ποινή φυλάκισης» έξι μηνών «καταδίκασε» το «κακουργιοδικείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία έναν Ελληνοκύπριο, ο οποίος φέρεται να είχε αλλοιώσει τις ημερομηνίες ασφάλειας οχήματος, κρίνοντάς τον «ένοχο» για «κυκλοφορία πλαστού εγγράφου».

Σύμφωνα με το σημερινό Τ/κ Τύπο, στη «δίκη» αναφέρθηκε ότι ο Ε/κ «αλλοίωσε τις ημερομηνίες παλαιάς ασφάλειας» του οχήματός του και, στις 28 Απριλίου 2026 γύρω στις 17:00, την παρουσίασε στον «λειτουργό μετανάστευσης» στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, με σκοπό να εισέλθει στα κατεχόμενα.

Η «δικαστής» είπε ότι πρόκειται για «αδίκημα» που στρέφεται κατά της «δημόσιας αρχής» και ότι οι ασφάλειες οχημάτων είναι σημαντικές για την οδική ασφάλεια. Χαρακτήρισε το «αδίκημα» της κυκλοφορίας «πλαστού εγγράφου» σοβαρό, διαδεδομένο και αυξανόμενο, για το οποίο επιβάλλονται αποτρεπτικές και παραδειγματικές «ποινές».

Πρόσθεσε ότι στον «κατηγορούμενο», ο οποίος αγνόησε τη «δημόσια αρχή», δεν μπορούσε να επιβληθεί άλλη «ποινή» πλην της «φυλάκισης». Ως ελαφρυντικά συνεκτιμήθηκαν η αποδοχή της «ενοχής» του και η συνεργασία του με την «αστυνομία».

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ιστορική» χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στο Καζακστάν - Προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας

Αυτές είναι οι αποφάσεις μετά τη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

Μ. Καρογιάν: Υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, δεν έγινε αποδεκτή

Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Dash cams: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία - Για ποιους σκοπούς θα αξιοποιούνται τα βίντεο - Όλα όσα αλλάζουν

«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

Υπόθεση «Ζαβράντωνα»: Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση του Κακουργιοδικείου για τα επίμαχα έγγραφα

