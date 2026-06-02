ΑρχικήΚοινωνία
Καιρός: Συνεχίζονται οι μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, αυξάνονται τα μποφόρ στα παράλια

 02.06.2026 - 18:40
Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Τοπικά δυνατό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ μετά το μεσημέρι στα ορεινά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

«Ποινή φυλάκισης» σε Ελληνοκύπριο στα κατεχόμενα - Τι συνέβη

Αθώωση για έξι πρόσωπα στην Κύπρο μετά από έξι χρόνια - Τους «βάραινε» κατηγορία κλοπής 3,25 εκατομμυρίων δολαρίων

«Ιστορική» χαρακτηρίζει σε δήλωσή του, την επίσκεψή του στο Καζακστάν, ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στη χώρα αυτή.

  •  02.06.2026 - 17:32
  •  02.06.2026 - 12:37
  •  02.06.2026 - 17:23
  •  02.06.2026 - 19:08
  •  02.06.2026 - 16:35
  •  02.06.2026 - 16:18
  •  02.06.2026 - 18:30
