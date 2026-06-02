Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

 02.06.2026 - 19:08
Στο τελικό στάδιο εισέρχεται η υπόθεση «Σάντυ» με βάση τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, καθώς η Αστυνομία Κύπρου αναμένεται να παρουσιάσει αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου, τα αποτελέσματα της διερεύνησης που διενήργησε, σε επίσημη ενημέρωση στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί δήλωση από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ενώ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης θα παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης.

Η πρόσκληση της Αστυνομίας στα ΜΜΕ

Προσκαλείστε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Μ. Δρουσιώτη, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2026, στις 12μ. στην Αίθουσα Διαλέξεων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.

Ημερήσια Διάταξη:

1. Δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας.

2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας.

3. Ερωτήσεις από εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.

