Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί δήλωση από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ενώ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης θα παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης.

Η πρόσκληση της Αστυνομίας στα ΜΜΕ

Προσκαλείστε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Μ. Δρουσιώτη, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2026, στις 12μ. στην Αίθουσα Διαλέξεων της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.

Ημερήσια Διάταξη:

1. Δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας.

2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας.

3. Ερωτήσεις από εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.