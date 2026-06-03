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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ στη Λεμεσό: Σώθηκε την υστάτη 20χρονος σε παραλία

 03.06.2026 - 06:29
Θρίλερ στη Λεμεσό: Σώθηκε την υστάτη 20χρονος σε παραλία

Σε πεδίο μάχης για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής μετατράπηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού, όταν ένας 20χρονος λουόμενος κινδύνευσε με πνιγμό.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:00 το μεσημέρι, στην πολυσύχναστη παραλία κοντά στον ναυαγοσωστικό σταθμό ΛΕΜ 4 (Malindi), σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στις αρχές ασφαλείας των ακτών.

​Η αντίδραση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού ήταν ακαριαία και απολύτως συντονισμένη. Οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία βούτηξαν αμέσως στα βαθιά και ανέσυραν τον 20χρονο από το νερό. Στην επιχείρηση προσέτρεξε αμέσως για βοήθεια και το πλήρωμα του γειτονικού σταθμού ΛΕΜ 3.

​Οι διασώστες του παρείχαν αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες και του χορήγησαν οξυγόνο, καταφέρνοντας να κρατήσουν τον νεαρό εκτός κινδύνου. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε τον 20χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

​Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του νεαρού είναι εκτός κινδύνου και η πορεία του εξελίσσεται ομαλά.

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