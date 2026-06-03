Στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ η απόφαση για την Προεδρία της Βουλής - Αντιδράσεις εντός πολιτικού γραφείου για Νικόλα

Η επιλογή αυτή, δεν θεωρείται τυχαία, καθώς αντανακλά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί στο εσωτερικό της ηγεσίας αναφορικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η συζήτηση γύρω από την Προεδρία της Βουλής, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη πολιτική συγκυρία. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών δημιούργησε νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη και τα κόμματα επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τις συμμαχίες και τις προτεραιότητές τους, ενόψει των προεδρικών εκλογών το 2028.

Στο επίκεντρο, βρίσκεται το ερώτημα κατά πόσο το ΑΚΕΛ θα επιλέξει να κινηθεί αυτόνομα, προβάλλοντας την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου για την Προεδρία της Βουλής, ή αν θα αναζητήσει συνεργασία με το ΔΗΚΟ, στηρίζοντας τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Η συζήτηση αυτή, φαίνεται να έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς κάθε επιλογή συνοδεύεται από διαφορετικά πολιτικά οφέλη αλλά και κινδύνους.

Από τη μία πλευρά, υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει μια καθαρή και ανεξάρτητη πολιτική γραμμή, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση ως προς τον ρόλο του στην αντιπολίτευση. Υποστηρίζουν, ότι η ανάδειξη δικού του υποψηφίου θα στείλει σαφές μήνυμα πολιτικής αυτονομίας και θα επιτρέψει στο κόμμα να χαράξει τη δική του πορεία, χωρίς εξαρτήσεις και συμβιβασμούς.

Από την άλλη πλευρά, διατυπώνεται η άποψη ότι η τρέχουσα συγκυρία επιβάλλει ευρύτερες πολιτικές συνεννοήσεις. Σύμφωνα με αυτή τη σχολή σκέψης, η οικοδόμηση γεφυρών επικοινωνίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες προοπτικές συνεργασίας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, εκτιμούν ότι οι πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται σήμερα, ενδέχεται να επηρεάσουν και τις μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι αναλύσεις που συνδέουν την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής με τις διεργασίες που ήδη ξεκινούν για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί θεωρούν ότι οι αποφάσεις των επόμενων ημερών δεν θα έχουν μόνο θεσμικό χαρακτήρα αλλά και έντονο πολιτικό αποτύπωμα για τα επόμενα χρόνια.

Το γεγονός ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ επέλεξε να παραπέμψει το ζήτημα στην Κεντρική Επιτροπή ερμηνεύεται ως προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ευρύτερα αποδεκτής απόφασης, η οποία θα τύχει συλλογικής έγκρισης και θα περιορίσει ενδεχόμενες εσωκομματικές τριβές. Παράλληλα, η επιλογή αυτή, επιτρέπει στο κόμμα να διατηρήσει ανοιχτές, όλες τις πιθανές επιλογές, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Δεν αποκλείεται μάλιστα, η σημερινή συνεδρία, να μην οδηγήσει άμεσα σε δημόσιες ανακοινώσεις, εφόσον κριθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια διαβουλεύσεων με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα έδινε στο κόμμα τη δυνατότητα να αξιολογήσει εκ νέου τα δεδομένα πριν από την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα κόμματα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Στο ΕΛΑΜ επικρατεί στάση αναμονής. Ο Χρίστος Χρίστου δήλωσε στον ALPHA ότι το όνομά του έχει «κλειδώσει» για τον πρώτο γύρο της διαδικασίας, ενώ σημείωσε ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΔΗΚΟ. Ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να στηρίξει υποψήφιο του ΑΚΕΛ, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου εάν υπάρξει δεύτερος γύρος. Ανέφερε επίσης, ότι σε ένα πιθανό δίλημμα μεταξύ Αννίτας Δημητρίου και Στέφανου Στεφάνου δεν αποκλείεται η αποχή, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την Πέμπτη.

Στο ΑΛΜΑ, τα πράγματα είναι κάπως πιο ξεκάθαρα, με το κόμμα να έχει αποφασίσει ότι στην περίπτωση που ο Στέφανος Στεφάνου θέσει υποψηφιότητα, τότε το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη θα στηρίξει τον ΓΓ του ΑΚΕΛ. Στην περίπτωση όμως που η Εζεκία Παπαϊωάννου στηρίξει Νικόλα Παπαδόπουλο, τότε το ΑΛΜΑ πιθανόν να τηρήσει αποχή. Το ΑΛΜΑ έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου.

Όλα τα βλέμματα, στρέφονται πλέον στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, από την οποία αναμένεται να προκύψουν οι κατευθύνσεις που θα καθορίσουν όχι μόνο την υποψηφιότητα που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ, αλλά και τις ευρύτερες πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.