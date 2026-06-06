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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

 06.06.2026 - 12:53
Κατ΄ ιδίαν συνάντηση ΠτΔ-Ολγκίν, το πρωί της Δευτέρας

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση θα έχει το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠτΔ, όπως ανακοινώθηκε, η συνάντηση με την κ. Ολγκίν, στο Προεδρικό Μέγαρο έχει προγραμματιστεί για τις 9.00 π.μ. τη Δευτέρα. Η συνάντηση θα είναι κατ΄ ιδίαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, χωρίς την παρουσία άλλων.

Η κ. Ολγκίν θα έχει συνάντηση στις 3.00 μ.μ. τη Δευτέρα με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με πληροφορίες από τα Ηνωμένα Εθνη.

Όπως ανέφερε την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με αντικείμενο τη συζήτηση της «πορείας προς τα εμπρός» στο Κυπριακό.

Η κ. Ολγκίν, η οποία αναμένεται να αφιχθεί στην Κύπρο την Κυριακή, θα παραμείνει στο νησί μέχρι τις 14 Ιουνίου, και ακολούθως θα ταξιδέψει στην Άγκυρα και την Αθήνα για περαιτέρω συναντήσεις και διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τον κ. Ντουζαρίκ.

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