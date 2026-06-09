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Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού - Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

 09.06.2026 - 06:11
Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού - Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Τις απογευματινές ώρες όμως θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη, κυρίως στα παράλια και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, πού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

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