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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλητικό email κατά της Αννίτας Δημητρίου: Το βίντεο, οι αντιδράσεις και η έρευνα της Αστυνομίας

 09.06.2026 - 06:24
Απειλητικό email κατά της Αννίτας Δημητρίου: Το βίντεο, οι αντιδράσεις και η έρευνα της Αστυνομίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο εστάλη προς την Πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν τεθεί ενώπιόν τους.

Έναρξη της έρευνας

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, η υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική διερεύνηση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εστάλη το απειλητικό μήνυμα.

Βίντεο που έφερε την υπόθεση στο προσκήνιο

Η υπόθεση ήρθε αρχικά στη δημοσιότητα μέσω βίντεο που αναρτήθηκε από την Annie Alexui (Άννα Φωτίου), στο οποίο παρουσιάζεται το περιεχόμενο του επίμαχου email και διατυπώνονται ισχυρισμοί για την προέλευσή του.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτέλεσε την αφορμή ώστε το ζήτημα να τεθεί δημόσια και να απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

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Επιβεβαίωση από τον ΔΗΣΥ

Με αφορμή το βίντεο, ζητήθηκε τοποθέτηση από τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Ονούφριο Κουλλά, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το email εστάλη στα γραφεία του κόμματος στις 3 Ιουνίου και περιείχε αναφορές για πιθανή απειλή κατά της κ. Δημητρίου.

Όπως ανέφερε, ακολούθησαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

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Μέτρα ασφαλείας και επικοινωνία με την Αστυνομία

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε αξιολόγηση της υπόθεσης, ενώ έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας γύρω από την Πρόεδρο της Βουλής, τόσο ορατά όσο και διακριτικά.

Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία της κ. Δημητρίου με τον Αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό.

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Έρευνα σε εξέλιξη

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, ενώ τονίζουν ότι για λόγους προστασίας της έρευνας δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο.

Ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Πρώτη δήλωση Αννίτας Δημητρίου

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τις απειλές που έγιναν γνωστές τις τελευταίες ημέρες, μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.
Όπως ανέφερε, το ζήτημα συζητήθηκε σύντομα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ σημείωσε ότι έχει ήδη ενημερωθεί από την Αστυνομία για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Η κ. Δημητρίου απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω στην ουσία της διερεύνησης, τονίζοντας πως επιθυμεί να παραμείνει ιδιαίτερα προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις της όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείσα αν αισθάνεται ασφαλής, απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας ότι κάθε πολιτικός πρέπει να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς φόβο. Παράλληλα, επισήμανε ότι αναμένονται απαντήσεις μέσα από τη διαδικασία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες Αρχές.

 

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