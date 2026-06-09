Άλμα: Διεκδικεί προεδρία Επιτροπής με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου – Το ζήτημα που θα προωθήσει άμεσα στη Βουλή

Πηγές από το Άλμα, μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συζήτηση με άλλες πολιτικές δυνάμεις αναφορικά με τη στελέχωση και τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Ωστόσο, σε εσωτερικό επίπεδο, στο κόμμα εκτιμούν ότι, με βάση την αναλογία των εδρών που εξασφάλισε στις βουλευτικές εκλογές, τον αριθμό των Επιτροπών που λειτουργούν σήμερα, αλλά και τη διαχρονική πρακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δικαιούται μία προεδρία Επιτροπής.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι λαμβάνεται υπόψη και η δημόσια τοποθέτηση του Φειδία Παναγιώτου για διεκδίκηση της προεδρίας μιας νέας ad hoc Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 37 της Βουλής, Προεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών δικαιούνται κόμματα που μπορούν να σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή που αποτελούνται τουλάχιστον από 7 βουλευτές, κάτι το οποίο ορίζεται από το άρθρο 73(12) του Συντάγματος. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στον Κανονισμό, «Πολιτικόν κόμμα εκπροσωπούμενον εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αριθμού βουλευτών τουλάχιστον ίσου προς το δώδεκα επί τοις εκατόν του συνολικού αριθμού των βουλευτών δύναται να σχηματίση πολιτικήν κομματικήν ομάδα δικαιουμένην αναγνωρίσεως». Αυτό σημαίνει ότι Άλμα και Άμεση Δημοκρατία μένουν εκτός της διεκδίκησης Προεδριών.

Μπροστά με Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Σε ό,τι αφορά το ποια Επιτροπή θα μπορούσε να διεκδικήσει το Άλμα, πηγές του κόμματος υπέδειξαν ότι υπάρχει σημαντική εμπειρία και ισχυρή παρουσία τόσο στην Επιτροπή Ελέγχου (Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών) όσο και στην Επιτροπή Θεσμών (Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως), επισημαίνοντας τη δεκαπενταετή κοινοβουλευτική παρουσία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και την εμπειρία της στους συγκεκριμένους τομείς.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε δηλώσεις τις στα ΜΜΕ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αντίθετα, ανέφερε ότι θα επιδιώξει την προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συναίνεση και από τα υπόλοιπα κόμματα.

Η πρώτη δράση στη Βουλή

Όσον αφορά τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες, πηγές από το Άλμα δήλωσαν στο ThemaOnline ότι προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση των 14 νομοθετικών προτάσεων που είχαν παρουσιαστεί κατά την προεκλογική περίοδο. Πρώτο ζήτημα στην ατζέντα είναι η επαναφορά της συζήτησης για την παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς.

Την ίδια ώρα, αναμένονται οι αποφάσεις που θα προκύψουν από τη συνάντηση των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για διαδικαστικά ζητήματα, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και μετατέθηκε για σήμερα Τρίτη, καθώς και οι εξελίξεις σχετικά με πιθανή σύμπτυξη Επιτροπών και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής.

Οι 14 κοινοβουλευτικές προτάσεις του ΑΛΜΑ

1. Δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών.

2. Ισχυρή Βουλή για αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

3. Λογοδοσία για όσους κατέχουν δημόσιο αξίωμα.

4. Δυνατή Αρχή κατά της Διαφθοράς με ανακριτικές εξουσίες.

5. Τέρμα στο ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα. Διαχωρισμός εξουσιών.

6. Θεσμοθέτηση Διευθυντικής Ομάδας στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

7. Ασυμβίβαστο πολιτικών προσώπων για διορισμό σε δημόσια αξιώματα.

8. Φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών & ΑΠΕ.

9. Προστασία Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τέρμα στην αφαίμαξή του.

10. Όχι στο ξεπούλημα κατοικιών σε ξένους που σπρώχνει πάνω τα ενοίκια.

11. Δίκαιο σύστημα εκποιήσεων. Προστασία πρώτης κατοικίας.

12. Ποιοτική υγεία και διαφάνεια στις δαπάνες.

13. Σύγχρονα και αυτόνομα κρατικά πανεπιστήμια.

14. Μείωση του αριθμού αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων.

Αφαιρέθηκε η πρόταση για την Κατάργηση Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ένα ζήτημα που «τακτοποιήθηκε» από την προηγούμενη σύνθεση της Βουλής.