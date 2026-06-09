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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μερικές στιγμές δεν τις σχεδιάζεις, απλώς φτάνουν - Για τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας που κάνουν τη διαφορά

 09.06.2026 - 06:28
Μερικές στιγμές δεν τις σχεδιάζεις, απλώς φτάνουν - Για τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας που κάνουν τη διαφορά

Η καθημερινότητα δεν αφήνει πάντα χώρο για προγραμματισμό. Υπάρχουν στιγμές που προκύπτουν απλά, ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Μικρές παύσεις, αυθόρμητες ανάγκες, επιλογές της στιγμής που κάνουν τη μέρα λίγο καλύτερη. Αυτές είναι οι στιγμές που δεν τις οργανώνεις. Απλώς συμβαίνουν.

Το foody είναι εκεί για αυτές ακριβώς τις στιγμές. Όχι μόνο όταν όλα είναι κανονισμένα, αλλά και όταν η μέρα αλλάζει ρυθμό. Όταν χρειάζεσαι κάτι τώρα. Όταν θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, χωρίς να το κάνεις μεγάλο θέμα.

Μέσα από την εφαρμογή του foody, μπορείς να παραγγείλεις ό,τι χρειάζεται η στιγμή. Κάτι για να φας, κάτι για να προσφέρεις, κάτι για να φροντίσεις τον εαυτό σου ή κάποιον άλλον. Από καθημερινά ψώνια και λουλούδια, μέχρι γλυκά, δώρα και προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος. Όλα απλά, όλα άμεσα, όλα όπως τα χρειάζεσαι. Γιατί οι πιο ουσιαστικές στιγμές δεν είναι πάντα οι προγραμματισμένες. Είναι αυτές που έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Εκεί που τις χρειάζεσαι.

Το foody γίνεται μέρος αυτών των στιγμών. Όχι για να τις αλλάξει, αλλά για να τις στηρίξει. Να τις φέρει πιο κοντά. Να τις κάνει πιο εύκολες. Δεν χρειάζονται όλες οι στιγμές σχέδιο για να έχουν σημασία. Μερικές αρκεί να έρθουν κοντά σου, τη σωστή στιγμή.

Δείτε το video της καμπάνιας εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=i3JSnpErfZE

Σχετικά με το Foody:

Το foody δημιουργήθηκε το 2015, ως η #1 online delivery πλατφόρμα στην Κύπρο, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές παραγγέλνουν και παραλαμβάνουν όσα χρειάζονται στην καθημερινότητά τους. Σήμερα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αναπτυσσόμενες εταιρείες της κυπριακής αγοράς, στηρίζοντας την ανάπτυξή του στην τεχνολογία, την καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών του.

Με περισσότερα από 3.500 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Κύπρο, το foody έχει εξελιχθεί σε ένα everyday app που συνδέει τους χρήστες με όσα χρειάζονται, από φαγητό και καφέ μέχρι υπεραγορές, περίπτερα, κάβες, ανθοπωλεία και φαρμακεία.

Παράλληλα, μέσα από υπηρεσίες όπως το συνδρομητικό πρόγραμμα foodyPro και το πρόγραμμα επιβράβευσης Rubies, το foody προσφέρει έξυπνες και πρακτικές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, γρήγορη και οικονομική για χιλιάδες χρήστες σε όλη την Κύπρο.

Βρείτε και ακολουθήστε το Foody:

Website: https://www.foody.com.cy/

Facebook: https://www.facebook.com/foody.com.cy

Instagram: https://www.instagram.com/foodycy/

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